MTK ei osallistu torstain traktorimarssille, mutta ymmärrystä löytyy: ”Se on hätähuuto”Toiminnanjohtaja ei tunnista väitettä, että MTK olisi kieltäytynyt mielenilmauksesta.
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:lle ei ole kentältä esitetty laajempaa toivetta osallistua torstain 9.4. traktorimarssiin, kertoo toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.
MT uutisoi Helsinkiin suuntautuvasta, yksityishenkilöiden kokoamasta traktorimarssista maanantaina. Järjestäjien mukaan MTK olisi kieltäytynyt osallistumasta mielenilmaukseen.
”En tunnista väitettä, että MTK olisi kieltäytynyt”, Wallin sanoo.
Wallinin mukaan MTK ei ole sulkenut traktorimarssin kaltaisia toimia pois omasta valikoimastaan. Tällaisiin toimiin voidaan kuitenkin lähteä vain silloin, kun laajalta jäsen- ja järjestökentältä tulee yhtenäinen viesti.
”Keskusliiton on toimittava yhtenäisenä järjestönä oman kentän kanssa.”
Torstaille järjestettyä marssia Wallin ei kuitenkaan pidä ongelmallisena. Hän näkee sen ymmärrettävänä reaktiona alkutuotannon poikkeuksellisen vaikeaan tilanteeseen.
”Se on hätähuuto, se on aivan selvä.”
MTK:n mukaan alkutuotannossa on käsillä poikkeuksellinen kriisi: kustannukset ovat nousseet voimakkaasti, kannattavuus on heikko ja tuotannon edellytykset ovat heikentyneet rajusti.
Kun torstain mielenilmaus sujuu asianmukaisesti, Wallin pitää sitä normaalina ja lainsäädännön mukaisena tapana tuoda tuottajien huoli julkisuuteen.
”Ratkaisuja pitäisi hakea nyt sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä”, Wallin teroittaa.
Järjestön edunvalvonnassa ovat parhaillaan esillä muun muassa hallituksen tuleva kehysriihi, elintarvikemarkkinalain uudistus sekä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus.
Wallin korostaa, ettei vastuu tilanteen helpottamisesta ole yksin politiikalla, vaan myös kaupalla ja elintarviketeollisuudella olisi mahdollisuus toimia.
”Markkinoiden vahvempi osapuoli voisi tehdä nopeitakin korjaavia liikkeitä. Ei siihen aina tarvita lainsäädäntöä.”
Samaan aikaan suunnitellun traktorimarssin kanssa kokoontuu MTK:n valtuuskunta. Wallinin mukaan kokouksesta varmasti lähtee järjestön oma viesti siitä, miten vaikeassa tilanteessa alkutuotanto on.
Helsingin poliisilaitos on vahvistanut MT:lle saaneensa ilmoituksen torstaille suunnitellusta mielenosoituksesta. Ilmoituksen mukaan jopa noin sadan traktorin letka ajaisi kaupungin halki Kansalaistorille eduskuntatalon eteen.
- Osaston luetuimmat