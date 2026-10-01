IS: Kansanedustajien koteihin tunkeuduttuEduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ja varapuhemies Paula Risikko pitävät iltapäivällä tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuusaiheesta.
Joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu, kertoo Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien mukaan tekijästä ei toistaiseksi ole selvyyttä, eikä mitään johtopäätöksiä voi vielä tehdä.
Aiemmin tällä viikolla Ilta-Sanomat kertoi, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia varoitettiin viime viikolla salaisessa kokouksessa kansanedustajien koteihin mahdollisesti kohdistuvasta tunkeutumisesta.
IS:n tietojen mukaan tunkeutumisessa voisi olla kyse esimerkiksi vieraan valtion toiminnasta. Asiaa ei haluttu avata lehdelle tarkemmin.
Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho, varapuhemies Paula Risikko ja turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen pitävät tänään iltapäivällä tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuusaiheesta. Tilaisuuden sisällöstä ei ole kerrottu tarkemmin.Artikkelin aiheet
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