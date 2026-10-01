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Juuri nyt | Nyt on hyvä aika suojata taimet ennen talven tuloa
Tilaajalle | Maatalouspolitiikkaa pitäisi uudistaa rohkeasti – tästä syystä niin tuskin tapahtuu