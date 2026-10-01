Puhemies Jussi Halla-aho ja varapuhemies Paula Risikko pitivät tiedotustilaisuuden eduskunnassa. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Puhemies Jussi Halla-aho ja varapuhemies Paula Risikko pitivät tiedotustilaisuuden eduskunnassa. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Asiasta kertoi puhemies Jussi Halla-aho (ps.) tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Hän kertoo, että kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Tapaukset sijoittuvat pidemmälle aikavälille.

”Määrää emme voi kommentoida, mutta se on huomattava”, Halla-aho sanoi.

Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa, mutta Halla-ahon mukaan valtiolliset toimijat voivat tunnetusti toimia vastaavanlaisilla tavoilla.

Halla-ahon mukaan ensimmäiset tiedot tulivat keskiviikkona, ja torstaina informoitiin eduskuntaryhmien johtoa. Tarkoituksena oli, että kukin ryhmä keskustelee asiasta, jotta saataisiin kartoitettua ilmiön laajuus.

Asiaa tutkii tällä hetkellä Helsingin poliisi.

Presidentti Alexander Stubb kommentoi asiaa ennen tiedotustilaisuutta Rovaniemellä, jossa hän oli vastaanottamassa F-35-hävittäjiä.

”Hyökkäys kansanedustajaa vastaan on hyökkäys demokratiaa vastaan. Sitä ei pidä missään muodossa sallia saatikka hyväksyä. Seison jokaisen kansanedustajan tukena”, sanoi Stubb.

Halla-aho ja varapuhemies Paula Risikko (kok.) pitivät asiasta tiedotustilaisuuden torstaina iltapäivällä.