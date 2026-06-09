Kansalaisjärjestö Oxfam: Euroopan suuryritykset kasvattavat eriarvoisuutta osinkojaan jakamallaEuroopan sata suurinta yritystä jakavat valtaosan voitoistaan osinkoina osakkeenomistajille. Kansalaisjärjestö Oxfamin mielestä enemmän rahaa tulisi ohjata investointeihin ja vihreään siirtymään.
Euroopan sata suurinta yritystä jakavat keskimäärin yli kaksi kolmasosaa voitoistaan osinkoina osakkeenomistajille. Tämä lisää eriarvoisuutta ja ohjaa varoja pois investoinneista, joihin rahat voitaisiin käyttää, arvioi kansalaisjärjestö Oxfam.
Järjestö vaatii toimitusjohtajien palkoille ja osingoille ylärajoja eriarvoisuuden vähentämiseksi.
”Julkinen talous kärsii rahoituksen puutteesta, mutta yrityksillä olisi enemmän kuin riittävästi resursseja investoida tulevaisuuteen ja Euroopan taloudelliseen kilpailukykyyn. Silti ne mieluummin palkitsevat osakkeenomistajia”, sanoi Oxfamin monikansallisten yritysten sääntelystä vastaava tiedottaja Alexandre Poidatz.
Oxfamin raportin mukaan Euroopan sata suurinta yritystä liikevaihdolla mitattuna maksoivat vuosina 2022–2024 keskimäärin 70 prosenttia voitoistaan osakkeenomistajille.
Järjestön mukaan jotkut yritykset, kuten Telefonica, BP ja Zurich Insurance Group, jakoivat osakkeenomistajilleen jopa enemmän rahaa kuin ne tekivät voittoa.
Lähes puolet tutkituista yrityksistä maksoi osakkeenomistajilleen 32 kertaa enemmän rahaa kuin ne investoivat vihreään siirtymään.
Oxfam suosittelee eurooppalaisille lainsäätäjille ja yritysjohtajille, että toimitusjohtajien palkka rajattaisiin enintään 20-kertaiseksi yrityksen mediaanipalkkaan nähden. Lisäksi osinkojen maksamista tulisi rajoittaa, kunnes työntekijöille voidaan taata kohtuulliset palkat ja yrityksillä on käytössään kunnianhimoinen ilmastostrategia.
Järjestö peräänkuuluttaa myös kiintiöitä naisten osuuden turvaamiseksi yritysten ylimmässä johdossa.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat