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Tere Sammallahden (vas.) ja Atte Kalevan mielestä äänestäjien ja puolueaktiivien keskuudessa ei ole epäselvää, mihin puolueeseen he kuuluvat.

Tere Sammallahti ja Atte Kaleva ovat poikkeuksellisia kokoomuspoliitikkoja – nyt he kertovat, miksi ovat sellaisia kuin ovat

Tere Sammallahti ja Atte Kaleva kokevat olevansa vahvasti kokoomuslaisia, vaikka heidän kommenteistaan voi saada toisenlaisen kuvan.
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Uutiset|Politiikka
9.6.202605:00
Matti Tuominen
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