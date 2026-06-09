Tere Sammallahti ja Atte Kaleva ovat poikkeuksellisia kokoomuspoliitikkoja – nyt he kertovat, miksi ovat sellaisia kuin ovat

Tere Sammallahti ja Atte Kaleva kokevat olevansa vahvasti kokoomuslaisia, vaikka heidän kommenteistaan voi saada toisenlaisen kuvan.