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Tere Sammallahti ja Atte Kaleva ovat poikkeuksellisia kokoomuspoliitikkoja – nyt he kertovat, miksi ovat sellaisia kuin ovat
Tere Sammallahti ja Atte Kaleva kokevat olevansa vahvasti kokoomuslaisia, vaikka heidän kommenteistaan voi saada toisenlaisen kuvan.
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Uutiset
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Politiikka
9.6.2026
05:00
Matti Tuominen
Artikkelin aiheet
Tere Sammallahti
Atte Kaleva
Kokoomus
politiikka
oikeistolaisuus
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