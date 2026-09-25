Pihla Kaivo-ojalle EM-hopeaa: "Ottaahan tämä päähän todella paljon"Ensimmäisen kilpailunsa 54 kilon sarjassa otellut Kaivo-oja, 23, taipui perjantaina finaalissa Serbian Sara Cirkovicille tuomariäänin 2–3.
Nyrkkeilylahjakkuus Pihla Kaivo-ojan mainiosti sujuneet EM-kilpailut Bulgarian Sofiassa toivat kotiin vietäväksi hopeaa eli uran ensimmäisen aikuisten arvokisamitalin.
Ensimmäisen kilpailunsa 54 kilon sarjassa otellut Kaivo-oja, 23, taipui perjantaina finaalissa Serbian Sara Cirkovicille tuomariäänin 2–3. Circovic käänsi tasaisen kamppailun nimiinsä kolmannessa eli viimeisessä erässä.
”Eihän tuossa osannut arvioida, kumman käsi nousee (ottelun jälkeen voittajan merkiksi). Sen verran tasaista oli. Ottaahan tämä lopputulos päähän todella paljon”, Kaivo-oja kuvaili STT:lle.
”Mutta en ole noin onnellinen ollut kehään noustessa, mitä olen täällä ollut”, iloitsi Kaivo-oja kuitenkin hyvästä turnauksestaan.
Hän palasi kilpailuihin pitkältä tauolta ja otteli heti vakuuttavasti uudessa sarjassaan.
Tamperelainen Kaivo-oja nähdään seuraavaksi kisakehässä kotimaisemissaan, sillä hän on mukana loka-marraskuun vaihteen Tammer-turnauksessa.
Kolmella nyrkkeilijällä Sofiassa kilpailleelle Suomelle kisat olivat menestys, sillä Kaivo-ojan hopean ohella Ismail Umar ylsi pronssille. Miesten 65 kilon sarjassa nyrkkeilleen Umarin mitali päätti pitkän odotuksen: edellinen suomalaismiehen EM-mitali tuli vuonna 2006 Robert Heleniuksen EM-hopealla.Artikkelin aiheet
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