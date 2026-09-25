IL: Eduskunnan turvallisuuskokous koski ensi kevään vaalejaEduskunnan turvallisuusjohtajan mukaan kansanedustajien työhön ei kohdistu akuuttia uhkaa.
Eduskunnan turvallisuuskokous liittyi vaalien lähestymiseen, yleiseen turvallisuustilanteeseen ja vaaleihin varautumiseen. Näin kertoi Iltalehdelle eduskunnan turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen. Hänen mukaansa kansanedustajien työhön ei kohdistu akuuttia uhkaa.
Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies, kokoomuksen Paula Risikko kutsui eduskuntaryhmien puheenjohtajat koolle eilen kyselytunnin jälkeen. Iltalehti uutisoi aiemmin kokouksesta.Artikkelin aiheet
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