Naudanlihan, perunoiden ja virvoitusjuomien hinnat ovat nousseet hurjasti vuoden takaisestaInflaatio oli kesäkuussa 2,1 prosenttia.
Kesäkuussa monen kesäisen tuotteen hinnassa oli huomattavaa nousua, Tilastokeskus kertoo. Esimerkiksi virvoitusjuomien ja kivennäisvesien hinnat nousivat yli 10 prosenttia vuodentakaiseen.
Myös perunoiden hinnassa oli roimaa nousua. Niiden hinta nousi lähes 15 prosenttia viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.
Naudanlihan hinta taas nousi vuodessa jopa 30 prosenttia. Sianlihan hinta sen sijaan halpeni 3,5 prosenttia.
”Lihan kuluttajahinnat noudattavat samaa kehitystä kuin tuottajahinnat. Vuoden alkupuoliskolla naudanlihan tuottajahinnat nousivat 37 prosenttia, mikä johtuu muun muassa pienentyneistä tuotantomääristä ja lisääntyneestä viennistä Eurooppaan”, sanoo yliaktuaari Kristiina Nieminen tiedotteessa.
Kesäkuussa kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Toukokuussa inflaatio oli niin ikään 2,1 prosenttia.
Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku.
Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1 prosenttia. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua.
Koko euroalueen yhdenmukaistetun kuluttajaindeksin inflaatio oli kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 2,8 prosenttia. Suomessa vastaava inflaatio oli 2,7 prosenttia.
Euroalueen yhdemukaistettuihin kuluttajahintoihin ei lasketa mukaan omistusasumista, kulutus- ja muita luottokorkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa.Artikkelin aiheet
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