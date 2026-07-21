Orpo ja hallitus saivat eduskunnan luottamuksen maratonkeskustelun päätteeksi Hallitus antoi eduskunnalle tiedonannon Garden Helsinki -hankkeen tukipäätöksestä. Oppositio esitti epäluottamusta sekä hallitukselle että pääministerille.

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Pääministeri Petteri Orpon ja muun hallituksen toimintaa on puitu jo tunteja eduskunnassa. Kuva: Juha Roininen / EUP-IMAGES

Uutiset | Politiikka STT

Eduskunta antoi luottamuksensa hallitukselle sekä pääministeri Petteri Orpolle (kok.) äänin 101–90. Poissa oli 8 edustajaa.

Oppositio esitti, että hallitus tai pääministeri ei nauti eduskunnan luottamusta Garden Helsinki -hankkeen vuoksi. Eduskunta kokoontui tiistaina kuulemaan hallituksen tiedonantoa areenahankkeen tukipäätöksestä.

Asiaa kommentoitiin puolueista jo ennen istunnon käynnistymistä tiistaina kello 12.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan hallitus on epäonnistunut myös moraalisesti.

Kurvinen sanoi ryhmäpuheenvuorossa, että päätöksien piti perustua tutkittuun tietoon ja huolellisiin vaikutusarvioihin, mutta niille on viitattu kintaalla. Kurvisen mukaan yritystukia ei voi jakaa sillä perusteella, että onko yrityksen lobbarina oma puolueystävä vai ei.

Myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kertoi STT:lle, että ryhmä aikoo esittää epäluottamusta, mutta sen muoto täsmentyy salissa.

Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vakuutti aiemmin toimittajille eduskunnassa hallituksen olevan yhä toimintakykyinen Garden Helsinki -kohun jäljiltä.

”Meidän toimintakyky hallituksessa on oikein hyvä. Prosesseissa ei ole mitään ihmeellistä. Kesäkohutkin ovat aika tavanomaisia, mutta nyt katsotaan, mitä eduskunnan käsittelyssä tulee ilmi”, hän sanoi.

Purra kertoi myös, että hallituksen maanantaina ilmoittama päätös perääntyä Garden-hankkeelle myönnetystä valtiontuesta on hänen kantansa mukainen.

Oikeusministeri Leena Meri (ps.) katsoi, että pääministerin tai kokoomuksen toiminnasta asiassa ei voi antaa täysiä pisteitä.

”Mutta ei minusta ole kivaa arvioida toisten tekemisiä. Mielellään arvioisin oman puolueen onnistumisia”, Meri kommentoi.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) ei halunnut kommentoida asiaa medialle eduskunnassa. Myöskään sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) ei pysähtynyt kommentoimaan asiaa toimittajille.

SDP:n Tytti Tuppurainen matkalla ylimääräiseen eduskuntaryhmän kokoukseen tiistaina. RONI REKOMAA / LEHTIKUVA.

Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeriltä vastauksia areenahankkeen tuesta. Maanantaina valtioneuvosto kokoontui asiasta ylimääräiseen yleisistuntoon, minkä jälkeen Orpo kertoi, ettei Garden Helsinki -hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea.

Hallitus myönsi monitoimiareenahankkeelle sittemmin perutun 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessään viime vuoden keväällä.

Pääministeri Orpo sanoo pitävänsä hallituksen päätöksentekoon sekä itseensä kohdistavia epäilyjä vakavina. Orpo avasi eduskunnan täysistunnon puheenvuorollaan.

Pääministeri totesi myös, ettei vaalirahoituksella ollut vaikutusta hallituksen suhtautumisessa Garden Helsinki -hankkeeseen. Hänen mukaansa asiassa on toimittu vaalirahoituslain edellyttämällä tavalla.

Orpon mukaan on hyvä, että eduskunta saa oikeat ja tarkat tiedot ehdollisesta tukipäätöksestä.

Juttua muokattu tietojen päivittyessä viimeksi 21.7.2026 kello 21.11. Tätä juttua ei enää päivitetä.