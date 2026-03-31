Useiden miljardien hanke luo rakennusvaiheessa 700 työpaikkaa: Lappeenrantaan tulee iso datakeskus Hollantilainen Nebius rakentaa Lappeenrantaan tekoälylaskentaan keskittyvän datakeskuksen, joka on yksi Euroopan suurimmista. Rakennustyöt alkavat välittömästi.

Nebiuksen mukaan datakeskuksen ensimmäisen vaiheen kapasiteetin odotetaan olevan käytettävissä vuonna 2027. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Tekoälypilvipalveluihin keskittyvä hollantilainen Nebius kertoo rakentavansa Lappeenrantaan yhden Euroopan suurimmista tekoälylaskentaan keskittyvistä datakeskuksista. Datakeskuksen kapasiteetti tulee yhtiön mukaan olemaan 310 megawattia.

Lappeenrannan kaupungin mukaan kyseessä on useiden miljardien eurojen hanke.

”Datakeskus tuo merkittäviä elinvoima- ja työllisyysvaikutuksia koko Etelä-Karjalaan, ja suurinvestointi lisää Lappeenrannan ja lähialueen houkuttelevuutta niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin”, kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen sanoo tiedotteessa.

Rakennusvaiheen arvioidaan luovan jopa 700 rakennusalan työpaikkaa, pääosin Lappeenrannan alueelle. Datakeskuksen ollessa toiminnassa se työllistää arviolta yli sata vakituista työntekijää.

Sallisen mukaan kyse on Suomen ja koko Euroopan mittapuulla erittäin merkittävästä yksittäisestä teollisen mittakaavan investoinnista.

Datakeskuksen rakennustyöt alkavat välittömästi. Nebiuksen mukaan datakeskuksen ensimmäisen vaiheen kapasiteetin odotetaan olevan käytettävissä vuonna 2027.

”Olemme rakentaneet Suomessa jo useiden vuosien ajan, ja on hienoa laajentaa toimintaamme täällä. Lappeenranta on merkittävä lisä globaaliin tekoälyinfrastruktuuriimme ja vie meitä olennaisesti kohti kapasiteettitavoitteitamme”, sanoo Nebiuksen perustaja ja toimitusjohtaja Arkady Volozh tiedotteessa.

Nebius toteuttaa hankkeen yhdessä suomalaisen datakeskusten hankekehitysyhtiö Polarnoden kanssa.