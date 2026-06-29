Hailuotoon pääsee nyt tietä pitkinHailuodon saarelle avattiin maanantaina noin 8 kilometriä pitkä tieyhteys.
Perämerellä Oulun edustalla sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautui maanantaina tieyhteys.
Se mahdollistaa sujuvammat yhteydet sekä henkilö- että tavaraliikenteelle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta. Maanantaihin asti saaren ja mantereen väliä kuljettiin lautalla.
Uusi tieyhteys koostuu kahdesta sillasta sekä pengertiestä. Yli kahdeksan kilometrin kiinteä yhteys avautui liikenteelle maanantaina hieman ennen puoltapäivää. Yhteyden avasi liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.).
Liikenteen Hailuodossa odotetaan olevan tulevina päivinä ja viikkoina tavanomaista vilkkaampaa. Alueella on poikkeuksia liikennejärjestelyissä sekä alennettuja nopeusrajoituksia rakennus-, purku- ja viimeistelytöiden vuoksi.Artikkelin aiheet
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