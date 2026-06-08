Ylen pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut Liki 40-vuotisen uran uutisankkurina tehnyt Lind tunnettiin Suomen luotettavimpana miehenä.

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Arvi Lind muistetaan etenkin pitkästä urastaan Ylen uutisankkurina. JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA.

Uutiset | Yhteiskunta STT

Ylen pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut.

Yle kertoi Lindin kuolleen sunnuntaiaamuna. Hän oli kuollessaan 85-vuotias. Uutisankkurilegendan lähipiiri kertoi Ylelle, ettei kuolemaan liittynyt dramatiikkaa.

Lind toimi Ylen uutistoimittajana ja tv-uutisten tuottajana lähes 40 vuoden ajan. Lindin viimeinen lähetys uutisankkurina nähtiin lokakuussa 2003. Viimeisessä lähetyksessään uutisankkurina hän hyvästeli katsojat seuraavin sanoin:

”On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa, hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä, ja ennen kaikkea teitä hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.”

Pitkän uutisankkuriuransa ja rauhoittavan äänensä vuoksi Lind tunnettiin Suomen luotettavimpana miehenä.

STT:n haastattelussa ennen eläkkeelle jäämistään lokakuussa 2003 Lind kuvaili työtään uutisankkurina varsin arkiseksi.

”Tässä ei ole mitään sellaista, että olisimme jotain filmitähtiin verrattavia koruolentoja, jotka tulevat kauniissa vaatteissaan illalla lukemaan uutisia. Sen harhakuvan olen aina halunnut ampua alas”, Lind sanoi.

Vuonna 2017 Lind palkittiin Venla-gaalassa elämäntyöpalkinnolla. Lisäksi hänelle on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki, Suomen Leijonan ansioristi ja sotilasansiomitali.

Lind syntyi vuonna 1940 ja kasvoi nykyisen Lappeenrannan alueella Lauritsalassa.

Hän opiskeli Helsingin yliopistossa suomen kieltä ja kirjallisuutta sekä tiedotusoppia Tampereen yliopistossa. Yleisradiossa hän aloitti televisiouutisten toimittajana vuonna 1965 ja uutisankkurina vuonna 1967.