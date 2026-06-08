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Juuri nyt | Marjayhtiön ex-toimitusjohtajaa ja tämän liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta – käräjäoikeus antaa tuomionsa
Tilaajalle | Kenelle kuuluvat tien varteen jääneet puupinon tähteet?