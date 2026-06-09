Hailuotoon pääsee tietä pitkin jo kesäkuun lopussa – hartaasti odotettu siltayhteys valmistuu kuukausia etuajassaKaksi siltaa ja pengertien sisältämä yhteys saaren ja mantereen välillä avautuu liikenteelle arvioitua aiemmin.
Hailuodon ja Oulunsalon välillä pääsee kulkemaan kiinteää tieyhteyttä pitkin jo kesäkuun loppupuolella. Alun perin tavoitteena oli, että tieyhteys on käytössä loppuvuodesta 2026.
Yhteys muodostuu 767-metrisestä Huikun sillasta, 737-metrisestä Riutun sillasta sekä 6,9 kilometristä pengertietä.
Väylävirasto kertoo tiedotteessa, että Huikun sillan vedeneristystyöt saatiin valmiiksi viime viikonloppuna. Sääolosuhteista riippuvaisista työvaiheista merkittävimpinä jäljellä ovat enää asfaltointi ja siltojen liikuntasaumalaitteiden tukikaistojen teko. Niiden valmistuttua virasto vahvistaa päivän, jolloin silta avataan liikenteelle.
Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät louheenajolla toukokuussa 2024.
Projektipäällikkö Jukka Päkkilä Väylävirastosta kertoo, että onnistuneet suunnittelu- ja toteutusratkaisut sekä kevään suotuisat sääolosuhteet ovat jouduttaneet rakennustöitä.
Hailuodossa siltaa on odotettu jo vuosikymmeniä. Tieyhteys helpottaa kulkemista, kun ei tarvitse enää huolehtia lautta-aikatauluista.
Matkailijamäärien ennakoidaan kasvavan, mikä on herättänyt huolta parkkipaikkojen riittävyydestä etenkin Marjaniemessä.Artikkelin aiheet
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