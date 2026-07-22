Mönkijä suistui metsätieltä – mies ja yläkouluikäinen poika kuolivatPoliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.
Yläkouluikäinen poika ja 1950-luvulla syntynyt mies kuolivat mönkijäonnettomuudessa myöhään tiistai-iltana Raaseporissa, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo.
Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui Grabbskogin alueella. Alustavien tietojen mukaan mönkijä suistui metsätieltä ja kaatui vieressä olevaan puroon.
Kyydissä olleet mies ja poika kuolivat elvytysyrityksistä huolimatta.
Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Lisäksi poliisi selvittää mönkijän mahdollisen suistumisen syytä.Artikkelin aiheet
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