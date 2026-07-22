Keskon tulos parani selvästi – yhtiö sanoo K-kauppojen kasvattaneen markkinaosuutta Kesko kertoi kaikkien K-ruokakauppaketjujen kasvattaneen markkinaosuuttaan.

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Keskon pääjohtaja Jorma Raumalan mukaan rautakaupassa yritysasiakasmyynti oli kuluttajamyyntiä vahvempaa. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Yritykset Joonatan Reunanen

Kesko paransi tulostaan vuoden 2026 toisella neljänneksellä. Yhtiö myös täsmensi koko vuoden tulosohjeistustaan ylöspäin.

Kasvun veturina oli rakentamisen ja talotekniikan kauppa, jossa liikevaihto nousi toisella neljänneksellä 14,3 prosenttia 1,41 miljardiin euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi yli 20 miljoonaa euroa 71,2 miljoonaan euroon. Erityisen vahvaa kehitys oli teknisessä kaupassa ja Onnisen myynnissä.

Pääjohtaja Jorma Rauhalan mukaan rakentamisen markkina elpyy vähitellen kaikissa Keskon toimintamaissa. Kysyntää tukevat erityisesti teollisuuden hankkeet ja infrarakentaminen, vaikka uudisasuntorakentaminen on edelleen heikkoa.

Kesko ilmoitti kesäkuussa historiansa suurimmasta yritysostosta, kun se sopi ostavansa Saint-Gobainilta Dahlin teknisen kaupan liiketoiminnot Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Ostettavien yhtiöiden liikevaihto oli lähes 2,1 miljardia euroa vuonna 2025 ja velaton kauppahinta 1,2 miljardia euroa. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2027 alkuun mennessä kilpailuviranomaisten hyväksynnän jälkeen.

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi 1,62 miljardiin euroon, mutta vertailukelpoinen liikevoitto laski hieman. Kesko kertoi kaikkien K-ruokakauppaketjujen kasvattaneen markkinaosuuttaan. Erityisen vahvaa kehitys oli K-supermarketeissa. Kespron foodservice-liiketoiminnan vaikea markkinatilanne painoi kuitenkin tulosta.

Autokaupassa liikevaihto pysyi lähes ennallaan 353 miljoonassa eurossa ja vertailukelpoinen liikevoitto laski 18,4 miljoonaan euroon. Käytettyjen autojen ja palveluiden myynti kasvoi, mutta uusien autojen markkina pysyi vaisuna. Keskon mukaan uusien autojen tilauskanta on kuitenkin vahvistunut selvästi.

Kesko arvioi nyt vuoden 2026 vertailukelpoisen liikevoittonsa olevan 670–730 miljoonaa euroa. Aiempi ennuste oli 650–750 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan toimintaympäristön odotetaan paranevan vuoden aikana kaikilla toimialoilla, vaikka epävarmuutta aiheuttavat edelleen kuluttajien luottamus ja geopoliittiset jännitteet.