OmaVero kiinni koko viikonlopun – hoida veroasiat ennen käyttökatkoaPalvelu aukeaa uudelleen maanantaina.
OmaVero-palvelussa on käytännössä koko viikonlopun kestävä käyttökatko, Verohallinto tiedottaa.
Käyttökatko alkaa lauantaina kello seitsemältä aamulla. OmaVero aukeaa uudelleen maanantaina kello kahdeksalta. Katkon aikana OmaVeroon ei voi kirjautua, joten veroasioita ei voi viikonloppuna sivuston kautta hoitaa.
Verohallinto kehottaakin ihmisiä hoitamaan veroasiansa ennen käyttökatkon alkamista. Esimerkiksi verokorttia ei voi viikonlopun aikana tehdä.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat