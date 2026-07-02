Ylen kannatusmittaus: SDP kasvattanut etumatkaansa kokoomukseen Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, SDP:tä äänestäisi 23,2 prosenttia ja kokoomusta 17,4 prosenttia vastaajista.

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Kyselyyn vastanneista SDP:tä äänestäisi nyt 23,2 prosenttia. Kuvassa puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman. JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa.

SDP:tä äänestäisi 23,2 prosenttia ja kokoomusta 17,4 prosenttia vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Edellisestä mittauksesta SDP:n kannatus koheni 0,2 prosenttiyksikköä ja kokoomuksen laski 0,9 prosenttiyksikköä. Muutokset ovat tapahtuneet virhemarginaalin sisällä.

Kokoomus on menettänyt erityisesti naisäänestäjiä. Kuukausi sitten kyselyyn vastanneista naisista kokoomusta kannatti 16,5 prosenttia ja nyt 14,7 prosenttia.

Kolmantena olevan perussuomalaisten kannatus koheni 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 14,5 prosenttia.

Yhdenkään puolueen kannatus ei muuttunut tuoreimmassa kyselyssä yli yhdellä prosenttiyksiköllä. Suurin muutos oli kokoomuksella.

Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2 400:aa ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1 800.

Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.