Valtava datakeskus suunnitteilla Vaasan ja Mustasaaren rajalle – 190 hehtaarin alue ollut aiemmin pääosin metsääGiga-Vaasan teollisuusalueella sijaitsevasta maa-alueesta noin kaksi kolmasosaa sijaitsee Vaasassa ja kolmasosa Mustasaaressa. Alue on aiemmin ollut pääosin metsää.
Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten, tiedottaa Microsoft.
Yhtiön mukaan se kehittää alueen suunnitelmia yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.
Hanke on suunnitteluvaiheessa eikä tarkkaa aikataulua ole julkistettu. Yle uutisoi, että datakeskus olisi pinta-alaltaan suurempi kuin yhtiön kolme pääkaupunkiseudun datakeskuskampusta yhteensä.
Samaisen Ylen uutisen mukaan Giga-Vaasan teollisuusalue valikoitui investoinnin kohteeksi, sillä Pohjanmaalla on runsaasti puhtaan energian tuotantoa, vahva runkoverkkokapasiteetti ja alue on valmiiksi kaavoitettu teollisuuskäyttöön.
Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Teemu Vidgrén sanoo Ylelle, että yhtiö sitoutuu investoimaan Suomessa uuteen verkkoon lisättävään puhtaaseen energiaan saman verran, kuin sen datakeskukset kuluttavat.
Tiedotteessa Vaasan kaupunginjohtaja ja Mustasaaren kunnanjohtaja kommentoivat tyytyväisinä esisopimusta.
Microsoft sanoo, että hankkeesta kerrotaan lisää suunnitelmien tarkentuessa.
Yle: Microsoft suunnittelee jättimäistä datakeskusta Vaasan ja Mustasaaren rajalleArtikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat