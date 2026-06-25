Lämpötila kohoaa viikonloppuna hellelukemiin

Suomeen virtaa lounaasta vähitellen lämpimämpää ja kosteampaa ilmaa. Lauantaina maan eteläosassa voidaan mitata hellelukemia ja alkuviikkoa kohti myös muualla maassa. Helteiden ohella tulee kuitenkin myös sateita, joten kunnon heinäpoutaa ei ole näköpiirissä.