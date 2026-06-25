Lämpötila kohoaa viikonloppuna hellelukemiinSuomeen virtaa lounaasta vähitellen lämpimämpää ja kosteampaa ilmaa. Lauantaina maan eteläosassa voidaan mitata hellelukemia ja alkuviikkoa kohti myös muualla maassa. Helteiden ohella tulee kuitenkin myös sateita, joten kunnon heinäpoutaa ei ole näköpiirissä.
Perjantaina sadekuuroja esiintyy pohjoisessa ja itärajan tuntumassa. Perjantai-illan aikana maan länsiosan ylle saapuu lännestä yhtenäisempi sadealue. Lauantaiyönä tämä sadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli itään.
Lauantaipäivänä sateet painottuvat Lappiin, etelämpänä on poutaa ja lännestä alkaen aurinkoista. Lämpötila kohoaa etelässä jo paikoin hellelukemiin.
Sunnuntaina säärintama sade- ja ukkoskuuroinen liikkuu maamme yli itään, mutta myös hellelukemia mitataan pilvisyyden ollessa vähäisempää. Myös yöt lämpenevät selvästi. Ensi viikko alkaa helteisenä ja pääosin poutaisena, mutta tiistaina kylmä rintama sateineen liikkuu maamme yli itään.
Myöhemmin viikolla sää jatkuu vaihtelevana ja lämpötilat ovat vuodenaikaan nähden melko tavanomaisia.
Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi
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