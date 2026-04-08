Merikapteeni SR:lle: Hormuzinsalmen ylittäminen olisi tulitauosta huolimatta iso riski Salmen ympärille on juuttunut satoja öljytankkereita ja rahtilaivoja Iranin sodan vuoksi.

Yhdysvaltojen ja Iranin sopiman tulitauon on toivottu avaavan meriliikenteen pääsyn Hormuzinsalmen läpi. Kuva: Jaana Kankaanpää

Hanna Lensu

Kokenut merikapteeni Arto Juntunen ei ole kovin toiveikas Hormuzinsalmen meriliikenteen jumin nopeasta purkautumisesta Ruotsin radion (Sveriges radio) haastattelussa. Juntunen on ylittänyt salmen työurallaan kymmeniä kertoja.

”Se on auki, mutta Iranissa on paljon sellaisia toimivia yksiköitä, jotka eivät välttämättä ole hallinnon kontrollissa. Riski on suuri”, hän arvioi.

Salmen ympärille on juuttunut satoja öljytankkereita ja rahtilaivoja Iranin sodan vuoksi.

Juntusen mukaan salmea ei kannata lähteä ylittämään, ellei ole täyttä varmuutta siitä, että lasti ja laiva saadaan turvallisesti salmen läpi. Hänen mukaansa vakuutusten sotavaaralisä tulee myös varustamoille niin kalliiksi, ettei riskejä ole järkeä ottaa.

Ruotsin radio: Merikapteeni: Riski on yhä suuri Hormuzinsalmella