”No nyt on kunnon meteli” – katso tämä kettuvideo äänet päällä Mari Rautio teki maanantaina töitä keittiössä Kauniaisissa, kun pihalta alkoi kuulua ihmeellinen ääni.

Kuvakaappaus Mari Raution kuvaamalta videolta. Ketut ottivat yhteen Kauniaisissa. Kuva: Mari Rautio

Paula Liesmäki

Lue artikkelin tiivistelmä Mari Rautio huomasi Kauniaisissa pihalta kuuluvan metelin ja näki kahden ketun ottavan yhteen. Hän kuvasi tilanteen loppuhetket ja jakoi videon Facebookissa. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Mari Rautio teki maanantaina töitä keittiön pöydän ääressä Kauniaisissa.

”Pihalta alkoi kuulua ihmeellinen ääni. Rupesin katsomaan, että mitä ihmettä siellä tapahtuu. Seurasin tilannetta pitkän aikaa ennen kuin hain puhelimen”, hän kertoo MT:lle.

”Katsoin ensin, että onko ketulla joku hätä. Mutta ei sillä ollut muuta hätää kuin että joku meinasi tulla sen reviirille.”

Kaksi kettua otti yhteen ja meteli oli melkoinen. Rautio ehti saada videon yhteenoton lopusta.

Hän jakoi videon maanantaina Facebookissa Kauniaisten keskusteluryhmään.

”No nyt on kunnon meteli. Eiköhän tolla huutamisella tule jo reviirien rajoista selvää”, kommentoi eräs.

Rautio kertoo, että toinen ketuista on oleskellut puistoalueen vieressä sijaitsevan rivitaloyhtiön pihapiirissä jo vuosia.

Tuttavallinen kettu voi olla aamulla rivitalon ovella vastassa.

Se väistää ihmisiä vasta muutama metri ennen kohtaamista, vaikka mukana olisi iso koirakin.

Eräänä vuonna Rautio huomasi alkukesän siitepölyaikaan, että kettu on tullut tutkimaan ulkokalusteita. Tassun jäljet näkyivät hyvin siitepölyssä.

”Meidän koiramme ovat kolmekiloisia. Se on yksi suupala ketulle.” Mari Rautio

Sen jälkeen perhe korotti aitoja. Raution perheessä on kaksi chihuahuaa. Niitä ei voi jättää pihalle itsekseen.

”Meidän koiramme ovat kolmekiloisia. Se on yksi suupala ketulle.”

Pihapiirissä kulkee myös kissoja vapaana. ”Mietin aina sydän syrjälläni, että milloin kissa mahtaa olla ateriana.”

Rautio korostaa, että ketut ovat mukavia naapureita, eikä niistä ole haittaa.

”Kyllä minun mielestäni luonto saa olla läsnä. On ihanaa, että meillä on Kauniaisissa puistomainen asuinympäristö.”

Alueelta löytyy ketuille ruokaa, Rautio arvelee.

”Meillä on aika paljon citykaneja ja rusakoita. Kettu pitää ne aika hyvin aisoissa.”