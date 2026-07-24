Ukraina jatkoi iskujaan venäläisen verkkokaupan varastoon – Zelenskyi: pitkän kantaman pakote”Venäjän Amazoniksi” kutsutun Wildberriesin varastoista on hiljattain tullut yksi Ukrainan suosimista kohteista. Ukrainalaisdroonit ovat iskeneet yrityksen varastoihin useita kertoja viimeisen viikon aikana.
Ukrainalaiset droonit osuivat varhain aamulla venäläisen verkkokaupan Wildberriesin varastoon Pietarin lähettyvillä, paikalliset viranomaiset kertovat.
"Venäjän Amazoniksi" kutsutun Wildberriesin varastoista on hiljattain tullut yksi Ukrainan suosimista kohteista. Ukrainalaiset droonit ovat iskeneet yrityksen varastoihin useita kertoja viimeisen viikon aikana.
Iskun vuoksi taivaalle nähtiin nousevan harmaata savua, joka näkyi aina Pietarin keskustassa asti. Leningradin alueen kuvernöörin Aleksandr Drozdenkon mukaan isku aiheutti tulipalon varastolla ja iskussa haavoittui kolme ihmistä.
Ukrainan drooni-iskun aikana Pietarin lentokentän liikenne keskeytettiin. Wildberriesin mukaan kahden sen varaston toiminta Pietarissa oli niin ikään keskeytetty, mutta yritys ei antanut tarkempaa tietoa siitä, oliko molempiin varastoihin osunut.
Drozdenkon mukaan alueella torjuttiin noin 60 droonia. Venäjän puolustusministeriö sanoo torjuneensa yöllä lähes 600 ukrainalaista droonia.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aiemmin sanonut, että Wildberriesin varastoja käytetään droonien ja navigointilaitteiden osien toimittamiseen.
Zelenskyi on kutsunut muun muassa varastoihin kohdistuvia iskuja pitkän kantaman pakotteiksi.Artikkelin aiheet
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