Suomalainen salaattiaterioistaan tunnettu yhtiö yrityskaupoilla: ”Historian suurin yrityskauppa”Suomalainen Hetki-tuotteistaan tunnettu Fresh Servant Group laajentaa toimintaansa. Ostoslistalla on norjalaiseen konserniin kuuluva yritys.
Suomalainen Hetki-tuotteistaan tunnettu Fresh Servant Group laajentaa toimintaansa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan ostavansa norjalaiseen Bama-konserniin kuuluvan Bama Fresh Cutsin.
Bama Fresh Cuts toimii Vantaalla ja sillä on 80 työntekijää. Yhtiön valikoimissa on noin 160 tuotetta, joiden joukossa on esivalistettuja salaatteja sekä ateriatkaisuja päivittäistavarakauppaan sekä erilaisiin ruokapalveluihin. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna noin 24 miljoonaa euroa.
Vuonna 1995 perustettu Fresh Servant valmistaa tuoreita valmisaterioita, salaattiaterioita ja välipaloja. Yhtiöllä on toimipaikat Suomessa Pedersöressä, Seinäjoella ja Lapualla sekä tytäryhtiö Tumbassa, Ruotsissa.
Fresh Servantilla on noin 600 työntekijä, ja yhtiön liikevaihto viime vuonna oli 110 miljoonaa euroa.
”Tämä on Fresh Servantin historian suurin yrityskauppa ja meille tärkeä strateginen kasvuloikka”, sanoo tiedotteessa toimitusjohtaja Sami Haapasalmi.
Yrityskaupalla Fresh Servant tavoittelee entistä vahvempaa asemaa kasvavassa markkinassa. Yrityskauppa tukee yhtiön tavoitetta kasvattaa tuoreiden kasvisten osuutta kuluttajien arjessa, vahvistaa asemaa foodservice-segmentissä ja syventää yhteistyötä ravintolakeittiöiden kanssa.Artikkelin aiheet
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