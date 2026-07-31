Elokuun alkuun vaihtelevaa kesäsäätä ‒ paikoin yhä ukkoskuuroja Elokuu alkaa lämpimänä mutta paikoin epävakaisena. Heinäkuussa hellettä mitattiin useana päivänä.

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Kesäisen epävakaata säätä luvassa. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Sää Eevi Silvennoinen

Kuukausi vaihtuu kesäisen epävakaisessa säässä. Perjantaina maan yli liikkui säärintama, johon liittyi sade- ja ukkoskuuroja. Yöhön mennessä rintama on väistynyt enimmäkseen Suomen itäpuolelle, mutta itärajan tuntumassa voi vielä sadella.

Lauantaina sää on monin paikoin poutainen. Lapissa ja paikoin maan etelä- ja keskiosassa paistaa aurinko. Pohjois-Pohjanmaalta Kainuuseen ulottuvalla alueella voi kuitenkin yhä muodostua sade- ja ukkoskuuroja.

Lauantaina sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Kuva: Ilmatieteen laitos

Heinäkuussa hellettä mitattiin jossain päin maata 15 päivänä. Elokuun ensimmäisenä päivänä lämpötila voi vielä yltää hellelukemiin maan itäosassa, mutta sen jälkeen helteet väistyvät pois Suomen yltä.

Sunnuntaina ja maanantaina lämpimintä on maan eteläosassa, missä lämpötila nousee 21 ja 23 asteen välille. 20 asteen lämpötiloja mitataan yleisesti maan etelä- ja keskiosassa. Maan pohjoisosassa on hieman viileämpää, vaikka vielä sunnuntaina lämpötila voi nousta 20 asteeseen Etelä-Lappia myöten.

Vaikka helteisten päivien jälkeen alkava viikko voi tuntua viileältä, ovat lämpötilat tavanomaisia tai hieman tavanomaista alhaisempia elokuun alun lämpötiloja.

Eevi Silvennoinen

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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