Suomen Luonto: Suomenlahdella harvinainen valashavaintoUseimmiten arktisilla merialueilla tavattava maitovalas eli beluga voi kasvaa yli viisimetriseksi ja painaa toistatuhatta kiloa.
Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto.
Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä.
Ilta-Sanomien haastattelema Komi kertoi olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas. Hän kertoi lehdelle nähneensä maitovalaita aiemmin Pohjois-Norjassa.
Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla.
Useimmiten arktisilla merialueilla tavattava maitovalas eli beluga voi kasvaa yli viisimetriseksi ja painaa toistatuhatta kiloa. Maitovalas on toinen sarvivalaiden heimoon kuuluvista valaslajeista sarvivalaan lisäksi.Artikkelin aiheet
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