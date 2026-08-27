Torin ja Postin kieltolistat eivät ole samat. Esimerkiksi kynsilakat, hyönteiskarkotteet ja grillihiilet voivat pysäyttää paketin, vaikka tuotteen myynti olisi sallittua.

Hajuvettä ei saa lähettää Postissa – moni Tori-myyjä yllättyy kieltolistasta

Käytetyn tavaran kauppa käy vilkkaana verkossa, mutta kaikkia tuotteita ei voi lähettää postipakettina. Kuvituskuva.

Käytetyn tavaran kauppa käy vilkkaana verkossa, mutta kaikkia tuotteita ei voi lähettää postipakettina. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Torin ja Postin kieltolistat voivat yllättää käytetyn tavaran myyjän. Esimerkiksi hajuvettä saa myydä Torissa, mutta sitä ei saa lähettää Postin kautta. Myös hyönteiskarkotteet, kynsilakat ja grillihiilet kuuluvat Postin kuljetuskieltoihin.

Käytetyn tavaran kauppa käy vilkkaana verkossa, mutta kaikkia tuotteita ei voi lähettää postipakettina. Sekä Torilla että Postilla on omat kieltolistansa, ja ne eroavat toisistaan.

Torissa on kiellettyä myydä muun muassa tiettyjä hyönteiskarkotteita, pyöreitä lintuhäkkejä ja ennustuksia. Posti puolestaan kieltää useiden arjessa tavallisten tuotteiden lähettämisen turvallisuussyistä.

”Käytetyn tavaran kauppaa voi käydä lähes millaisella tavaralla tahansa. Joitakin rajoitteita on kuitenkin asetettava lain, turvallisuuden ja sovinnaisuuden vuoksi”, Torin johtaja Jenni Tuomisto sanoo.

Postin mukaan kuljetusrajoitusten taustalla ovat sekä työntekijöiden että vastaanottajien turvallisuus.

”Postille turvallisuus on ensiarvoinen prioriteetti. Sekä kuljetustyötä tekevien ihmisten turvallisuus että pakettien vastaanottajien turvallisuus”, Postin kuluttajamyyntijohtaja Elina Rosenlund kertoo.

Moni yllättyy erityisesti siitä, että hajuvettä ei saa lähettää Postin kautta. Torissa hajuvedet ovat suosittuja myyntituotteita, ja palvelussa on myynnissä yli 5 200 hajuvettä.

Postin mukaan ristiriita johtuu siitä, että yritysasiakkaiden kanssa voidaan sopia erillisistä kuljetusjärjestelyistä vaarallisiksi luokitelluille tuotteille. Yksityishenkilöiden lähetyksissä tällaisia järjestelyjä ei tehdä.

”Jotta omien tavaroiden myynti onnistuu vaivattomasti, kannattaa jo ennen kauppojen sopimista tarkistaa sekä Torin myyntisäännöt että kuljetusyhtiön lähetysehdot”, Tuomisto sanoo.

Kuljetuskiellot koskevat myös tavaroita, joiden sisälle voi jäädä vaarallisia aineita. Esimerkiksi bensiinikäyttöisen ruohonleikkurin tai moottorisahan tankki pitää tyhjentää ennen lähettämistä.

”Jos leikkurin tai muun bensakäyttöisen työkoneen tankkiin on jäänyt bensaa, lähetystä ei hyväksytä kuljetukseen”, Rosenlund sanoo.

Postin mukaan lähettäjä vastaa aina siitä, että paketin sisältö on sallittu ja oikein pakattu. Virheellinen lähetys voi johtaa lisäkuluihin, palautukseen tai jopa tavaran hävittämiseen.