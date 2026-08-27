Sunnuntaista alkaen sateet yleistyvät koko maassa. Päivisin sää on elokuun viimeisinä päivinä vielä kesäisen lämmin, mutta tulevat yöt ovat pohjoisessa selkeällä säällä kylmiä.

Säätyyppi on muuttumassa viikonlopun aikana. Sää on ollut kuluvalla viikolla tilapäisesti poutaista, mutta matalapainetoiminta on aktivoitumassa uudelleen Pohjois-Euroopassa. Tämänhetkisen ennusteen mukaan myöhään lauantai-iltana ja sunnuntaiyön aikana sateita on leviämässä maan länsi- ja pohjoisosaan ja sunnuntain sekä alkuviikon aikana sateita on tulossa koko maassa.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Yleisesti sadetta ennustetaan viikonlopun ja alkuviikon aikana Suomessa tulevan noin 5–20 mm, paikoin enemmän. Perjantaina ja lauantaipäivällä sää on melko poutainen, paikoin voi esiintyä kuurottaisia sateita.

Torstain vastaisena yönä maan pohjoisosassa havaittiin laajalti hallaa ja Lapissa oli myös yöpakkasta; Savukoski Tulppiossa alin lämpötila oli yöllä -6.3 astetta. Myös perjantain vastaisena yönä melko selkeässä ja heikkotuulisessa tilanteessa voi esiintyä niin hallaa kuin yöpakkasia maan pohjoisosassa, paikoin hallaa esiintyy myös maan keskiosassa. Lauantain vastaisena yönä hallan riski on olemassa maan itäosassa ja Lapissa.

Päivälämpötilojen osalta lähipäivinä liikutaan pääosin 17 ja 22 asteen ympäristössä, Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Sunnuntaina päivälämpötila jää alle 20 asteen, Lapissa alle 15 asteen lukemiin.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.