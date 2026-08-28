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Juuri nyt | USA voi tehdä Suomelle ja Baltian maille saman, mikä tehtiin Etelä-Korealle – koska Putin on Trumpin kaveri
Tilaajalle | Tämä video sulattaa sydämet: 3-vuotias Eetu kuskaa viljaa kuivuriin omalla traktorillaan