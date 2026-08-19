Aino-jäänmurtaja rakennetaan Helsingissä ja PorissaUusi alus täydentää nykyistä jäänmurtolaivastoa ja korvaa 70-vuotiaan Voima-jäänmurtajan.
Helsingin telakka on valittu rakentamaan Suomen uutta Aino-jäänmurtajaa. Jäänmurtaja rakennetaan laivanrakennusyhtiö Davien Suomen telakoilla Helsingissä ja Porissa.
Aluksen teräs- ja lohkotuotanto tapahtuu Porissa, ja Helsingin telakka vastaa aluksen kokoonpanosta. EU-komissio on myöntänyt hankinnalle tukea 42 miljoonaa euroa.
Väylävirasto on valmistellut uuden jäänmurtajan hankintaa turvaamaan Suomen talvimerenkulkua. Uusi murtaja on suunniteltu liikkumaan sujuvasti myös avovedessä, jota ilmastonmuutoksen myötä tulee olemaan enemmän tulevina vuosikymmeninä, Väylävirasto kertoo.
Viraston mukaan uusi alus täydentää nykyistä jäänmurtolaivastoa ja korvaa 70-vuotiaan Voima-jäänmurtajan.
Uuden jäänmurtajan rakentaminen alkaa ensi vuonna. Tavoitteena on, että alus valmistuu syyskuussa 2029.Artikkelin aiheet
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