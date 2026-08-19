Poliisi pyytää Muoniossa luonnossa liikkuvilta havaintoja esimerkiksi luista – kadonneen Katja Miinalaisen etsintöjä jatketaan

Poliisi pyytää Luoteis-Lapissa Muonion alueella luonnossa liikkuvilta havaintoja neljä vuotta sitten kadonneen Katja Miinalaisen tapauksesta.

Helsingin poliisi tutkii naisen katoamista henkirikoksena. Poliisi uskoo helsinkiläisen Miinalaisen liikkuneen Lapissa ennen katoamistaan.

Poliisin mukaan mahdollinen tapahtumapaikka sijaitsee Muotkavaaran ja Tiurajärven alueella, jossa liikkuvia pyydetään tarkkailemaan maastoa ja vesistöjä.

”Yksittäinen havainto vaatteesta tai luulöydöstä voi olla tutkinnan kannalta merkittävä, sanoo tutkinnanjohtaja”, rikoskomisario Jari Korkalainen tiedotteessa.

Havaintoja pyydetään erityisesti mahdollisista luonnossa olevista vaatteiden kappaleista tai huomiota herättävistä luista.

Mahdollisista löydöistä poliisi pyytää ottamaan valokuvan niin, että luun viereen asetetaan mitta tai muu tunnistettava esine, esimerkiksi kenkä. Näin poliisi voi arvioida luun koon ja sen, onko kyseessä eläimen vai ihmisen luu.

”Pyydämme ilmoittamaan kaikista huomiota herättävistä luulöydöistä ja liittämään mukaan valokuvan sekä mahdollisimman tarkat sijaintitiedot. Näin voimme arvioida löydön merkitystä ja kohdentaa tutkintatoimia tehokkaasti”, Korkalainen sanoo.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti Helsingin poliisin väkivaltarikostutkintayksikön vihjesähköpostiin osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi. Poliisi pyytää liittämään sähköpostiin mukaan valokuvan löydöstä, löydön sijaintitiedot kuten karttapisteen tai koordinaatit sekä ilmoittajan omat yhteystiedot.

Moringia epäillään henkirikoksesta

Poliisi on epäillyt, että Mika Moringin kyytiin noussut, kadotessaan 28-vuotias Miinalainen joutui henkirikoksen uhriksi elokuun 2022 puolivälin jälkeen. Moring on kiistänyt henkirikosepäilyn.

Poliisi on aiemmin kertonut, että Moring, 54, otti Miinalaisen kyytiinsä Varsinais-Suomessa Salon Kiikalassa, minkä jälkeen he liikkuivat syrjäisillä paikoilla ja leiriytyivät Tammelassa, Keski-Suomessa ja Lapissa.

Poliisi on tehnyt Miinalaisen katoamiseen liittyen useita maasto- ja vesistöetsintöjä vuosien 2022–2026 aikana. Etsinnöissä ovat avustaneet Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos.

Etsintöjä on poliisin mukaan tehty erityisesti Jerisjärven, Äkäsjärven, Äkäsjoen, Aakenuksentien ja Levikairantien alueilla. Viimeisimmät etsinnät poliisi kertoo tehneensä elokuun alkupuolella Kittilän Tepaston alueella.

Toinen henkirikossyyte käräjillä

Moringia epäillään myös toisesta henkirikoksesta. Syytettä on elokuussa käsitelty Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, ja sen tuomio on määrä antaa syyskuussa.

Syyttäjän mukaan Moring piti Saara Arvaa kontrollissaan kuukausien ajan ennen kuin tappoi tämän elo–syyskuussa 2019. Kadotessaan 35-vuotiaan Arvan ruumis löytyi Vesannolta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Syyttäjä vaatii Moringille vankeutta taposta ja törkeästä vapaudenriistosta. Moring on kiistänyt syytteet.

Moring on aiemmin tuomittu vuosien vankeuteen raiskauksista ja törkeistä vapaudenriistoista. Vuosina 2017–2022 tapahtuneiden rikosten uhreina oli seitsemän naista. Asiassa on haettu valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Moringilla on myös useita muita tuomioita naisiin kohdistuneesta väkivallasta.