Vuorokausikertymä voi nousta jopa yli 30 millimetrin Oulun seudulla ja siitä itää ja kaakkoa kohden ulottuen.

Vuorokausikertymä voi nousta jopa yli 30 millimetrin Oulun seudulla ja siitä itää ja kaakkoa kohden ulottuen. Kuva: Heli Lehtelä

Torstaiaamuna sateet ovat runsaita etenkin Pohjois-Pohjanmaan länsiosasta Kainuuta kohti ulottuvalla vyöhykkeellä. Vuorokausikertymä voi nousta jopa yli 30 millimetrin Oulun seudulla ja siitä itää ja kaakkoa kohden ulottuen.

Iltaa kohden Kainuun sateiden ennustetaan heikkenevän vähitellen ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sateiden painopisteen siirtyvän vähitellen Etelä-Lapin korkeudelle. Ennusteeseen liittyy kuitenkin suurehkoa epävarmuutta jo iltapäivästä alkaen.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Sateet jatkuvat vielä perjantainakin ja sadekertymä voi yhä nousta 10 ja 20 millimetrin välille vuorokauden aikana joko Oulun tai Etelä-Lapin korkeudella. Epävarmuutta liittyy etenkin siihen, missä määrin nämä sateet osuvat torstain runsassateisimmille alueille. Epävarmuudet huomioon ottaen keltaisen tason vuorokausisadevaroituksen alueet on asetettu suhteellisen laajaksi varoituskartalla.

Etelä-Suomen osalta sade- ja ukkoskuuroja saadaan torstaina ja perjantaina ainakin paikoin. Pieni riski on sille, että paikoin näistä vuorokausikertymä voisi nousta lähemmäksi pariakymmentä milliä. Ennustettavuus myös etelän sateiden osalta on valitettavan heikko.

Petteri Pyykkö

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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