SK: Verottajan tulkinta muuttui − Kokemäen seuratalon kannatusyhdistykselle tonnien lisäkulutKannatusyhdistyksen puheenjohtajan arvion mukaan veron takia seuratalo menee konkurssiin parissa vuodessa.
Verottajan muuttunut tulkinta on aiheuttanut Kokemäen seuratalon kannatusyhdistykselle ikävän yllätyksen. Asiasta kirjoittaa Satakunnan Kansa.
Lehden mukaan kannatusyhdistys joutuu maksamaan tänä vuonna tuhansien eurojen kiinteistöveron, koska verottaja ei enää pidä seurataloyhdistystä yleishyödyllisenä yhdistyksenä.
Verottaja on tehnyt päätöksen vuoden 2024 tilikauden perusteella. Yhdistys teki tuolloin voittoa noin 12 000 euroa. Yhdistyksen puheenjohtaja Auli Mikola kertoo lehdelle, että hyvä tulos selittyy koronavuosien avustuksilla. Viime vuonna monta vuotta tappiota tehneen yhdistyksen tulos oli noin 1300 euroa.
Mikola arvioi, että veron takia seuratalo menee konkurssiin parissa vuodessa. Kiinteistövero on suuruudeltaan 6500 euroa.
Mikolan mukaan yhdistys aikoo valittaa verottajan päätöksestä uudelleen, vaikka edellinen valitus tulikin bumerangina takaisin.
Satakunnan Kansa: Verottaja iski Kokemäen seuratalon kipeimpään kohtaan: "Se on kaksi vuotta, kun tämä talo on konkurssissa"
- Osaston luetuimmat