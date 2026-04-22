LK: Jäihin vajonnut moottorikelkkailija sinnitteli tunnin hyisessä vedessä – pelastuslaitos kehuu ystävän toimintaaKylmässä vedessä ihmiselle voi iskeä uupumus tai tajuttomuus vartissa.
Moottorikelkkailija joutui veden varaan Inarissa Lusmasaaren lähettyvillä tiistai-iltapäivänä, kertoo Lapin Kansa.
Kelkkailija sinnitteli jopa tunnin ajan jäisessä vedessä, mutta hänet onnistuttiin pelastamaan.
Päivystävä palomestari Jukka Huttunen Lapin pelastuslaitokselta kertoo lehdelle, että lähtötilanne oli vaikea. Onnettomuuspaikalle oli matkaa, ja pintapelastajat joutuivat kulkemaan pelastettavan luo upottavan jääsohjon läpi.
Huttunen kehuu pelastettavan ystävää, joka soitti hätäkeskukseen ja kannusti veteen joutunutta ystäväänsä jaksamaan pelastajien saapumiseen asti.
”Kun hänen voimansa ehtyivät, kaveri silti kannusti rannalla koko ajan. Taistelutahto on tärkeää pitää yllä”, hän totesi Lapin Kansalle.
Huttusen mukaan kylmässä vedessä ihminen voi mennä tajuttomaksi noin 15–30 minuutin jälkeen.
Lapin Kansa: Jäiseen Inarijärveen pudonnut moottorikelkkailija sinnitteli jopa tunnin – palomestari: "Taistelutahto on tärkeää pitää yllä"
