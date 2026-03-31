Sokerilimusta tulee nyt lisälasku Hesburgerin aterian ostajalle – veromuutos ohjasi hinnoitteluaHesburgerin aterioiden oletusjuomaksi tulee 1.4. alkaen sokeriton virvoitusjuoma.
Hampurilaisketju Hesburgerin aterioihin sisältyy huhtikuusta alkaen oletuksena sokeriton virvoitusjuoma Coca-Cola Zero Sugar. Sokerillisen virvoitusjuoman saa juoman koosta riippuen 10–20 sentin lisähintaan.
Uuden hinnoittelun taustalla on virvoitusjuomaverotuksen muutos, joka nostaa sokerillisten juomien kustannuksia enemmän kuin sokerittomien virvoitusjuomien.
”Veromuutoksen vuoksi sokerillisten virvoitusjuomien kustannukset ovat nousseet. Huhtikuussa tehtävän muutoksen ansiosta voimme pitää sokerittoman virvoitusjuoman sisältävien aterioiden hinnat samoina kuin ennen”, Hesburgerin viestinnän ja kansainvälisen markkinoinnin johtaja Ieva Salmela kertoo.
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry kritisoi veromuutoksia. Yhdistyksen mukaan keskiviikkona voimaan tuleva korotus on jo yhdeksäs sen jälkeen, kun valmistevero otettiin käyttöön vuonna 2011.
Uudistus kasvattaa kotimaisen virvoitusjuoma-alan verotaakkaa pelkästään valmisteverojen osalta 324 miljoonaan euroon vuodessa.
Uusi kuusiportainen veromalli nostaa lähes kaikkien juomien hintoja. Myös vesien ja sokerittomien virvoitusjuomien valmistevero nousee.
