Eläkeikää lähestyvällä yrittäjällä on paljon muistettavaa − ainakin nämä asiat kannattaa pitää mielessäEläkeikää lähestyvän yrittäjän kannattaa muistaa suunnitella eläkettään, jotta vastaan ei tule yllätyksiä.
Eläkeikää lähestyvällä yrittäjällä on paljon muistettavaa. Ilmarinen kokosi yrittäjän muistilistan asioista, jotka yrittäjän kannattaa huomioida omaa eläkettään pohtiessa.
Oma eläkeikä on sidottu syntymävuoteen, joten se kannattaa tarkastaa. Jos kuitenkin oma eläkeikä tuntuu liian kaukaiselta, voi jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Tällaisenkin eläkkeen ikäraja määräytyy syntymävuoden mukaan. Tällä hetkellä sille voi jäädä 62-vuotiaana.
Työntekoa voi tietenkin jatkaa senkin jälkeen, kun on saavuttanut vanhuuseläkeiän. Mitä myöhemmin jää eläkkeelle, sitä suurempi eläke on.
Kun tiedossa on eläkkeen suuruus, kannattaa kokeilla elää sillä summalla muutaman kuukauden ajan. Näin pystyy testaamaan, riittääkö rahat elämiseen.
Kannattaa myös pohtia yrityksen tulevaisuutta, vaikka se voikin tuntua hankalalta. Myyminen, sukupolvenvaihdos ja lopettaminen on suunniteltava hyvin.
Kun päätös eläköitymisestä on tehty, hae eläkettä. Se kannattaa tehdä noin kuukausi ennen kun jää eläkkeelle. Eläke on verotettavaa tuloa, joten uusi verokorttikin on tarpeen.
Työeläkekortin saa automaattisesti noin kahden viikon kuluessa eläkepäätöksen myöntämisestä. Kortilla saa alennuksia muun muassa julkisesta liikenteestä ja kulttuuripalveluista.
Työntekoa voi toki jatkaa eläkkeelläkin. Silloin kannattaa hakea myös siitä työstä kertyvä eläke, koska se ei kerry automaattisesti.Artikkelin aiheet
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