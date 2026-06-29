Laiton rajanylitys Venäjältä Suomeen – ylittäjät anoivat Suomesta turvapaikkaa Kahta ulkomaalaistaustaista epäillään laittomasta rajanylityksestä.

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Pohjois-Karjalan rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtionrajarikoksesta. Kuvituskuva. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Yhteiskunta STT

Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti maanantaina aamulla kiinni kaksi ulkomaalaista epäiltynä laittomasta rajanylityksestä Venäjältä Suomeen Ilomantsissa. Asiasta kertoi Rajavartiolaitos.

Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtionrajarikoksesta.

Henkilöt tavoitettiin rajavartioston valvontahavaintojen perusteella. Kiinni otetut anoivat Suomesta turvapaikkaa.

Rajan luvattomasti ylittäneet henkilöt on otettu EU:n maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin liittyvän seulonta-asetuksen mukaiseen seulontamenettelyyn.

Seulonnan aikana henkilöt tunnistetaan tai heidän henkilöllisyytensä selvitetään. Lisäksi selvitetään, muodostavatko he uhkaa sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle, ja heidät rekisteröidään EU:n tietokantaan.

Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on tapahtumaan liittyen ollut yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun.