Energiasiirtymän suunnittelu halutaan entistä tarkempaan syyniin – tänne ei tulisi lainkaan myllyjä tai paneeleita Aurinko- ja tuulivoiman suunnittelun suositukset korostavat ympäristöhaittojen perkaamista.

Jaa Kuuntele

Tuulivoimaloiden sijainti tulisi suunnitella entistä paremmin jo kaavoitusvaiheessa, uusi suositus sanoo. Kuva Alajärven Möksystä. Kuva: Johannes Tervo

Uutiset | Ympäristö Harri Kallio-Kurssi

Uusiutuvan sähkön nopeasti kasvanut tuotanto vaikuttaa merkittävästi luontoon ja ihmisiin. Ekologiset, oikeudelliset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat herättävät kiihkeää keskustelua, kun asuminen ja maankäyttö linkittyy hankkeisiin.

Vaikka yksittäisten tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden vaikutukset ympäristöön pyritään selvittämään hyvin yksityiskohtaisesti, eri hankkeiden yhdessä aiheuttamien haittojen välttäminen on osoittautunut vaikeaksi.

Näin mainitaan tuoreessa Suosituksia kestävämpään tuuli- ja aurinkovoiman suunnitteluun -julkaisussa, joka keskittyy hankkeiden ympäristönäkökohtiin.

”Mikään toimija ei tällä hetkellä hallitse hankkeiden kokonaiskuvaa. Tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden toteutuksen yksityiskohtien lisäksi niiden sijainteja olisikin kyettävä ohjaamaan kestävämmäksi ja luonnon tilan seurantaan perustuen.”

Politiikkasuosituksien päätekijöinä toimineet tutkijat Jonne Hytönen, Uula Saastamoinen, Tuulia Puustinen ja Aleksi Heinilä.

Niistä tulisi tuuli- ja aurinkovoiman rakentamisen estäviä no go -alueita.

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden sijainninohjaus on avain eri hankkeiden yhdessä aiheuttamien haittojen hillintään. Suosituksessa ehdotetaan muutoksia myös yksittäisten hankkeiden toteuttamisen reunaehtoihin.

Esimerkiksi metsähallitus velvoitettaisiin viemään valtion omistamilla alueilla ekologiset vyöhykkeet alueidenkäytön suunnitelmiin tiukalla kammalla. Niistä tulisi tuuli- ja aurinkovoiman rakentamisen estäviä no go -alueita.

”Esimerkiksi merkittävistä ekologisista käytävistä tarvitaan lisää tuuli- ja aurinkovoiman suunnittelun tueksi soveltuvaa tietoa.”

Käytännön suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisissa kanavissa julkaistu tieto ohjaisi asiantuntijatyötä yrityksissä ja julkishallinnossa.

Julkaisussa ehdotetaan lisäksi kansallisia linjauksia energiasiirtymän aiheuttamien ekologisten haittojen hillitsemiseksi.

Sulkavalle avattiin aurinkosähköpuisto vuonna 2023. Kuva: Saara Lavi

Haastatteluaineistoon perustuvan julkaisun osallistujista valtaosa työskentelee julkisella sektorilla, minkä lisäksi toisessa hankkeessa haastateltiin viittä yritystoimijaa, kuten hankekehittäjiä ja konsultteja.

Esitetyt politiikkasuositukset perustuvat haastatteluaineistosta tunnistettuihin keskeisiin haasteisiin ja kehittämistarpeisiin sekä kirjoittajien tulkintoihin.

Suositukset voit lukea täältä.