SS: Veret seisauttava havainto Pohjois-Savosta − jo joka kymmenes on ulosotossaItä-Suomessakin kasvava ilmiö ovat kiinteistöjen ulosmittaukset. Talojen, tonttien ja kesämökkien pakkohuutokaupat ovat lisääntyneet.
Savon Sanomat on selvittänyt Ulosottolaitoksen kuntakohtaisia tietoja ulosottoveloista Pohjois-Savossa vuosina 2023–2025. Esiin piirtyy hätkähdyttävä kuva: ulosotossa on jo noin joka kymmenes pohjoissavolainen.
”On turvallista olettaa, että tilastoissa vaikuttaa yleinen taloudellisen tilanteen kehitys. Alavireinen talouskehitys näkyy viiveellä ulosotossa”, Ulosottolaitoksen Itä-Suomen johtava kihlakunnanvouti Antti Soininen sanoo.
Velkaantumista ovat kiihdyttäneet erityisesti pikavipit ja muut korkeakorkoiset kulutusluotot.
”Tämä on keskeisin muutos yksityishenkilöiden ongelmavelkaantumisessa. Ihmiset ottavat todella paljon erilaisia helposti saatavia luottoja, joita voi kertyä tavallisille ihmisille kymmenientuhansien eurojen edestä.”
”Ihmiset ottavat todella paljon erilaisia helposti saatavia luottoja, joita voi kertyä tavallisille ihmisille kymmenientuhansien eurojen edestä.”
Asiaan on puututtu muun muassa säätämällä korkokatto ja kiristämällä markkinoinnin sääntöjä. Soinisen arvion mukaan sääntely ei ole kuitenkaan täysin purrut.
”Kontrolli ei ole edelleenkään kovin tiukkaa. Monesta paikasta keräilemällä voi kertyä isot velat, ja vanhoja velkoja saatetaan maksaa pois ottamalla lisää luottoa.”
Itä-Suomessakin kasvava ilmiö ovat kiinteistöjen ulosmittaukset. Talojen, tonttien ja kesämökkien pakkohuutokaupat ovat lisääntyneet.
Kiinteistö voidaan ulosmitata, jos velkaa ei saada perittyä muilla keinoilla.
Soininen kertoo, että ulosmitattuja kiinteistöjä tulee Itä-Suomessa myyntiin nopeammin kuin niitä ehditään realisoida.
Keskimääräinen ulosottovelka oli viime vuonna Pohjois-Savossa noin 6 500 euroa. Poikkeuksen tekee Tervo, jossa keskimääräinen perittävä ulosottovelka on ollut viime vuosina kaksin–kolminkertainen muuhun maakuntaan nähden.
Kokonaisuutena Pohjois-Savon ulosottovelkojen tilanne noudattelee koko maan trendiä. Velkojen ja velallisten määrä kasvaa jatkuvasti koko Suomessa.
Savon Sanomat: Hätkähdyttävä tieto: ulosotossa on joka kymmenes pohjoissavolainenArtikkelin aiheet
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