Vaalit ovat pelkkä näytelmä, koska ehdolla on käytännössä vain Putinin ja sodan tukijoita.

”Rauha” on Venäjällä vaarallinen ja loukkaava sana – äänestys alkoi duuman vaaleissa

Venäjällä on alkanut kolme päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän Kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa.

Kyseessä on demokratiaa matkiva näytelmä, johon saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet.

Venäjän korkein oikeus kielsi elokuussa ainoaa sotaa vastaan olevaa puoluetta Jablokoa osallistumasta vaaleihin. Puoluetta syytettiin muun muassa ulkomaisen vaalirahoituksen vastaanottamisesta ja ääriliikkeiden tukemisesta.

Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolue säilyttänee vaaleissa tukevan enemmistönsä 450-paikkaisessa duumassa. Puolet sen paikoista jaetaan puolueiden saamien äänimäärien mukaan, toinen puoli menee vaalialueella eniten ääniä saaneille ehdokkaille.

Ennakkoon tiedossa olevasta tuloksesta ja duuman painoarvon vähenemisestä huolimatta vaalien järjestäminen on Putinille tärkeää, jotta hän voi osoittaa kansan enemmistön tukevan presidenttiä.

”Vaalien tarkoitus on osoittaa kansalaisten uskollisuus, aivan kuten Neuvostoliiton aikana”, sanoo maanpaossa elävä politiikan tutkija Nikolai Petrov.

Tämä lienee erityisen tärkeää nyt, sillä duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan keväällä 2022.

Pääkaupungissa Moskovassa vaalien läheisyyttä ei katukuvassa helposti huomaa. Vaalimainoksia on harvassa, ellei viranomaisten yleisluontoisia kehotuksia äänestää oteta huomioon: Äänesi on Venäjän vahvuus, kuuluu iskulause.

Duuman vaaleissa äänestetään myös osassa alueita, joita venäläiset miehittävät Ukrainassa.

Vaalien lähestyessä sota on tullut yhä lähemmäs myös tavallisia venäläisiä, kun Ukraina on tehnyt onnistuneita kaukoiskuja muun muassa öljynjalostuslaitoksiin ja verkkokauppojen varastoihin. Tämä on johtanut paikoin polttoainepulaan ja pitkiin jonoihin.

Esimerkiksi 500 kilometriä kaakkoon Moskovasta sijaitsevassa Tambovissa rauha järkkyi heinäkuussa, kun ukrainalainen drooni osui Wildberries-yhtiön varastoon. Myöhemmin tehty toinen isku tuhosi 5 000 ihmistä työllistäneen kohteen täydellisesti.

Tambovissa asuu myös yksi harvoista Jablokon ehdokkaista, 32-vuotias Jana Zenkina. Vaikka puolue ei voi osallistua vaaleihin kansallisella tasolla, sillä on kuitenkin muutamia yksittäisiä ehdokkaita vaalipiireissä.

Zenkinan mukaan Ukrainan isku Wildberriesin varastoon ei saanut aikaan minkäänlaista ryntäystä rauhaa kannattavien joukkoon. Silti hän kertoo saaneensa paljon tukea niin nuorilta kuin myös vanhoilta.

Vaalikampanjointi on kuitenkin vaikeaa. Paikallinen televisio ei muun muassa suostu esittämään Zenkinan kampanjavideoita.

”Sanaa 'rauha' pidetään loukkaavana ja vaarallisena”, Zenkina kuvailee.

Kommunistisen puolueen ehdokkaana olevan Andrei Zhidkov, 64, vastustaa rauhanneuvotteluja Ukrainan kanssa.

”Voitto merkitsee valtion selviytymistä. Kaikki sodat päättyvät rauhaan, mutta rauhanehdotukset keskellä sotaa ovat vaarallinen tie”, Zhidkov sanoo.

Venäjän vaalien yksi erityispiirre ovat niin kutsutut veturit, eli puolueelle ääniä keräävät tunnetut ehdokkaat, joilla ei ole aikomustakaan ottaa vastaan kansanedustajan paikkaansa duumassa.

Yksi tällainen on Vologdan alueen kiistelty kuvernööri, entinen potkunyrkkeilijä Georgi Filimonov. Konservatiivisia ja ortodoksisia arvoja saarnaava 46-vuotias edustaa Yhtenäistä Venäjää ja on ottanut silmätikukseen Venäjään uhkaavan väestökadon sekä alkoholismin.

Filimonovin toimet ovat niin erikoisia, että häntä ovat ryhtyneet epäilemään myös Putinin kannattajat. Toistaiseksi Kreml on kuitenkin pysynyt vuodesta 2023 kuvernöörinä olleen Filimonovin tukena.

Filimonovin mukaan sekä väestön supistuminen että juopottelu ovat Venäjän entisten kumppaneiden eli rappeutuneiden länsimaiden syytä ja juoni. Saman lännen, jota vastaan Venäjä käytännössä sotii Ukrainassa.

Filimonov on käytännössä estänyt aborttien saamisen Vologdan alueella ja kehunut tämän pysäyttäneen väestön hupenemisen. Aktivistien mukaan todellisuudessa seurauksena ei ole ollut syntyvyyden lisääntyminen vaan "aborttiturismi" naapurialueille.

Venäläisittäin hurjalta kuulostaa myös Filimonovin aikaan saama käytäntö, jossa alkoholia myydään kaupoista vain arkipäivisin kahden tunnin ajan ja vieläpä keskellä päivää kello 12–14.

Rajoitus ärsyttää paikallisia, kuten Nadezhdaa, joka lastaa nimestään huolimatta venäläistä Chateau Rouge -punaviiniä ostoskoriinsa.

”Ostamme sitten valtavasti pulloja yhdellä kertaa”, hän selittää ratkaisua.

Kaikesta huolimatta Filimonov saanee vaaleissa muhkean äänisaaliin, koska varsinaista oppositiota ei ole. Yhtä varmasti hän jää johtamaan Vologdan aluetta eikä ryhdy kansanedustajaksi.