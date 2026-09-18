Vanhat voimalat saavat jatkoaikaa – ei vaikutusta sähkön hintaanHuoltovarmuuskeskus HVK kilpailuttaa järjestelyn, jolla ylläpidetään sähkömarkkinoilta poistuneita voimaloita.
HVK järjestää kilpailutuksen, jossa etsitään kriisiaikojen sähköntuotannon ylläpitäjää.
Kyse on sopimuksista ja muista järjestelyistä, joilla sähkömarkkinoilta poistuneita voimaloita pidetään valmiudessa vakavan kriisitilanteen varalle.
Uuden järjestelyn on määrä korvata HVK:n ja Fortumin sopimus Meri-Porin hiilivoimalasta, joka päättyy vuoden 2026 lopussa.
”Nykyisessä turvallisuustilanteessa on varmistettava, että sähköä on saatavissa vakavissa kriisitilanteissakin”, HVK perustelee tiedotteessaan.
Ratkaisulla ei ole tarkoitus vaikuttaa sähkömarkkinoihin eivätkä varavoimalat käynnistyisi pelkän sähkön korkean hinnan takia. Ne otettaisiin käyttöön ainoastaan yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteissa.
”On tärkeää, että kaikki sähkömarkkinoilla kaupallisesti toimiva kapasiteetti pysyy käytössä mahdollisimman pitkään. Uuden tuotantovarausjärjestelymme yhtenä kriteerinä on, että se ei aiheuta olemassa olevan sähköntuotannon poistumista markkinoilta tai vaikeuta uuden markkinaehtoisen kapasiteetin syntymistä”, toimeenpanoyksikön johtaja Aki Laiho HVK:sta sanoo tiedotteessa.
Kriisiajan reserviin on mahdollista liittää useita voimalaitoksia. Tuotantovarauksia on tarkoitus tehdä vuosiksi 2027–2035. Turvallisuussyistä HVK ei aio julkistaa tietoa mukana olevista laitoksista.Artikkelin aiheet
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