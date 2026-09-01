Hallitus on päättänyt budjettiriihessä, että se ei toteuta suunniteltua jäteveron laajennusta.

Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra kertoivat hallituksen talousarvioneuvotteluiden tuloksista tiedotustilaisuudessa.

Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra kertoivat hallituksen talousarvioneuvotteluiden tuloksista tiedotustilaisuudessa. Kuva: Saara Peltola

Politiikka ja talous

Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra kertoo, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Lisäksi hän sanoo, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja Valtion eläkerahastoa.

Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina.

Purra puhui budjettiriihineuvottelujen päätteeksi tiedotustilaisuudessa Säätytalossa. Paikalla tilaisuudessa ovat kaikki hallituspuolueiden puheenjohtajat.

Hallitus teki budjettiriihineuvotteluissaan Orpon mukaan vielä lisää kasvua tukevia päätöksiä.

Budjettineuvottelujen saaminen päätökseen päivässä kertoo Orpon mielestä hallituksen toimintakyvystä.

Hallitus päätti budjettiriihessä, että se ei toteuta suunniteltua jäteveron laajennusta. Päätöstä perustellaan sillä, että pääosalle veron piiriin ehdotetuista, yksittäisten yritysten tuottamista jätejakeista ei voitu osoittaa riittävästi käyttökohteita.

Myöskään kiinteistöverouudistusta ei viedä eteenpäin tällä vaalikaudella. Hallituksen mukaan aikataulu ei mahdollista kiinteistönomistajille riittävää aikaa perehtyä ja varautua muutosten vaikutuksiin. Selvitystyö jää seuraavan hallituksen hyödynnettäväksi.