Jäteauto kärähti Turussa – näin palo vaikuttaa jäteastioiden tyhjennyksiin Palossa vaurioituneen auton kaltaisia jäteautoja on koko Suomessa saatavilla vielä rajallisesti.

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Omia jätteitä voi viivästyksen aikana toimittaa esimerkiksi lähimmälle LSJH:n tai Ringin ekopisteelle. Kuvassa Rinki ekopiste. Kuvituskuva. Kuva: Kimmo Haimi

Uutiset | Onnettomuudet Henna Lääveri

Jäteauto vaurioitui pahoin tulipalossa maanantaina Turun Haritussa. Auton vaurioituminen keskeytti nelilokeroastioiden tyhjennyksiä Turun seudulla ja Uudessakaupungissa.

Korjaustyöt viivästyttävät tyhjennyksiä edelleen, mutta tyhjennysten uskotaan palautuvan normaaliin aikatauluun parin viikon kuluttua, kertoo Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH).

LSJH:n palvelupäällikkö Sanna Rajalan mukaan nelilokeroastioiden tyhjennykset toteutetaan yhtenä urakkana ja yhdellä autolla. Tästä syystä keskeytys viivästyttää LSJH:n kaikkien nelilokeroasiakkaiden astiatyhjennyksiä.

”Korvaavat järjestelyt ovat käynnissä ja tämänhetkisen tiedon mukaan saamme vara-auton reitille tämän torstaipäivän aikana”, Rajala kertoo tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan korvaava auto pyritään saamaan käyttöön torstaina.

Nelilokeroastialla asukkaan kotipihasta voidaan noutaa samalla kertaa muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset sekä pienmetalli.

”Paloista aiheutuvien omaisuusvahinkojen ja astiatyhjennysten viivästymisen ohella on hyvä muistaa myös henkilöriskit. Jäteastiassa tai jäteautossa syttyvä tulipalo vaarantaa aina myös jäteauton kuljettajan tai talon asukkaiden hengen.” Sanna Rajala

Tyhjennykseen soveltuvia autoja on koko Suomessa saatavilla vielä rajallisesti.

Varakaluston siirto muualta jäteyhtiön toimialueelle on LSJH:n mukaan myös ottanut oman aikansa.

”Auton saamisen jälkeen vie arviolta pari viikkoa ennen kuin saamme kirittyä tyhjennykset takaisin normaaliin aikatauluun. Mikäli oman pihan nelilokeroastia tilanteen takia alkaa täyttyä, kannattaa jätteet toimittaa lähimmälle LSJH:n tai Ringin ekopisteelle”, Rajala ohjeistaa.

Hän pahoittelee tilanteesta asiakkaille aiheutuvaa haittaa.

Samalla hän myös muistuttaa huolellisen lajittelun ja erityisesti vaarallisen jätteen oikeanlaisen käsittelyn tärkeydestä.

Maanantain palo on hänen mukaansa mahdollisesti syttynyt muovijätteiden joukossa olleesta sinne kuulumattomasta jätteestä, esimerkiksi vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavasta paristosta tai akusta.

”Ei olisi ensimmäinen kerta, kun paristo sytyttää palon päädyttyään väärään jäteastiaan. Jos vielä pariston navat ovat teippaamatta, kasvaa riski entisestään”, hän toteaa.

”Paloista aiheutuvien omaisuusvahinkojen ja astiatyhjennysten viivästymisen ohella on hyvä muistaa myös henkilöriskit. Jäteastiassa tai jäteautossa syttyvä tulipalo vaarantaa aina myös jäteauton kuljettajan tai talon asukkaiden hengen.”