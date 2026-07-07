Suomi rakentaa Patrian tela-ajoneuvosta kansainvälistä puolustushanketta Puolustusministeri Häkkänen painottaa monikansallista yhteistyötä puolustuksessa.

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Patria Trackx on suomalaisen Patrian suunnittelema ja valmistama tela-alustainen panssaroitu miehistönkuljetusvaunu. Kuva: Patria

Uutiset | Maanpuolustus Onni Puutio

Suomi, Norja ja Latvia aikovat syventää yhteistyötä Patrian uuden tela-ajoneuvon kehityksessä. Maat allekirjoittivat Naton huippukokouksen yhteydessä aiejulistuksen, joka avaa mahdollisuuden yhteisiin hankintoihin ja yhteiseen tuotekehitykseen.

Kyse on Patria TRACKX -ajoneuvosta, jota kehitetään erityisesti arktisiin ja vaikeisiin olosuhteisiin. Ajoneuvon tavoitteena on parantaa joukkojen liikkuvuutta alueilla, joissa maasto ja sää asettavat kalustolle kovia vaatimuksia.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan hankkeen ympärille rakennetaan laajempaa kansainvälistä yhteistyötä Suomen johdolla. Mallia otetaan aiemmasta CAVS-ajoneuvohankkeesta.

”Monikansallinen yhteistyö on tehokkain tapa rakentaa tarvitsemamme suorituskyvyt Euroopan turvallisuuden ja puolustuskyvyn takaamiseksi. CAVS-ajoneuvohanke on ollut Suomen puolustushallinnon ja puolustusteollisuuden menestystarina, ja olen iloinen, että osaamiseemme luotetaan myös tämän vaativiin olosuhteisiin suunnitellun ajoneuvon kehittämisessä”, Häkkänen kertoo.

Trackx tela-ajoneuvo toiminassa. Kuva vuodelta 2019. Kuva: Patria

TRACKX-ajoneuvoa kehitetään Euroopan puolustusrahaston tukemassa FAMOUS-hankkeessa. Sarjatuotannon arvioidaan käynnistyvän vuosina 2027–2028.

Myös Ruotsi osallistuu ajoneuvon kehitykseen ja esisarjan tilauksiin omilla sopimuksillaan Suomen kanssa.

Hankkeella pyritään vahvistamaan erityisesti pohjoisten alueiden turvallisuutta. Se liittyy myös Eastern Flank Watch -aloitteeseen, jonka tarkoituksena on parantaa EU:n itäisten jäsenmaiden puolustusta.

”Arktinen alue on Suomelle ja Natolle tärkeä turvallisuuspoliittinen painopiste”, Häkkänen toteaa.