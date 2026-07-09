Yllättäen kaistaa vaihtanut rekka katosi onnettomuuspaikalta – poliisi pyytää vinkkejäVihjeitä ja tietoja toivotaan erityisesti isosta viininpunaisesta rekasta ja sen rekisterinumerosta.
Hämeen poliisi pyytää havaintoja Hämeenlinnassa keskiviikkona 8. heinäkuuta noin kello 11.15 tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta valtatiellä 3.
Tilanteessa henkilöauton kuljettaja päätti Iittalan kohdilla ohittaa edellään ajaneen rekan ja siirtyi vasemmanpuoleiselle ajokaistalle.
Ohituksen aikana myös rekka kuitenkin siirtyi äkillisesti vasemmalle kaistalle, jolloin henkilöauton kuljettaja joutui jarruttamaan voimakkaasti sekä tekemään väistöliikkeen.
Henkilöauto lähti väistöliikkeen myötä kuitenkin heittelehtimään ja suistui valtatien oikeanpuoleiselle pientareelle kyljelleen.
Rekka ei poliisin mukaan pysähtynyt onnettomuuspaikalle vaan jatkoi matkaansa kohti Tamperetta.
Tieltä suistunut henkilöauto vaurioitui pahoin ulosajossa. Auton kuljettaja ja kyydissä ollut matkustaja loukkaantuivat onnettomuudessa lievästi.
Poliisi pyytää vihjeitä ja tietoja erityisesti isosta viininpunaisesta rekasta ja sen rekisterinumerosta. Poliisi on myös kiinnostunut mahdollisesta kojelautakameran kuvasta, jossa kyseinen rekka näkyy.Artikkelin aiheet
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