Sää muuttuu sateisemmaksi lauantaina Lauantaina sää muuttuu epävakaisemmaksi, kun etelästä saapuu matalapaine. Matalapaine tuo tullessaan sateita sekä puuskaista tuulta etenkin maan länsiosaan.

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Kuva: Johannes Tervo

Uutiset | Sää Eetu Rimo

Lauantaina etelästä saapuu matalapaine, joka tuo mukanaan sateita ja voimistuvaa tuulta. Ensimmäiset sateet saapuvat jo yöksi, suurin yhtenäinen alue aamusta alkaen. Kaikista suurimmat sadekertymät jäävät todennäköisesti merialueille, mutta runsaita sateita yltää Suomessakin länsirannikolle sekä Ahvenanmaalle, missä vettä voi lauantain aikana sataa yli 20 mm. Muuallakin maan länsiosassa tulee 5–20 mm kertymiä. Idässä sademäärä jää kaikista vähäisimmäksi. Lämpötila on 15 ja 25 asteen välillä, idän poutaisilla alueilla on lämpimintä.

Sunnuntaiksi maan länsiosan sadealue siirtyy Ruotsin puolelle. Suomen puolella sateita tulee vielä Lapissa. Iltapäiväksi sää poutaantuu maan etelä- ja keskiosassa kokonaan, pohjoisessa säärintaman yhteydessä tulee sade- ja ukkoskuuroja. Kuuroista voi tulla vettä paikoin runsaamminkin ja tuuli on puuskaista. Lämpötila on 15 ja 23 asteen välillä.

Maanantaina sää on laajalti poutaista ja pilvisyys vaihtelee selkeästä puolipilviseen. Viikon edetessä Suomen yllä on yhä lämmintä ja kosteaa ilmamassaa. Tämä myötä sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötilat ovat pysymässä 20 ja 25 asteen välillä, sateiden alla voi olla viileämpää.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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