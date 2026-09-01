Matalapaineen alueita liikkuu tällä viikolla Pohjois-Euroopassa ja säätyyppi on Suomessa epävakainen. Loppuviikon aikana sadekertymäennuste on suurin maan pohjoisosassa, jossa sadetta voi kertyä runsaimmillaan yli 30 mm. Poutaisinta on maan eteläosassa, jossa sadekertymä voi jäädä paikoin alle 5 millimetrin loppuviikon aikana. Etenkin keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on laajalti poutainen ja melko selkeä hetkellisesti vahvistuvan korkeapaineen selänteen takia. Lapissa sadekuuroja tulee kuitenkin keskiviikkona yleisesti ja myös muualla maassa sadekuurot yleistyvät jälleen torstaista alkaen.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Sää alkaa viiletä loppuviikkoa lähestyessä, mutta vielä alkuun on lämpimämpää. Lähipäivinä päivälämpötila on pääosin 15 ja 20 asteen välillä, Pohjois-Lapissa on viileämpää. Etelässä ja lännessä lämpötila voi paikoin nousta yli 20 asteen keskiviikkona auringon lämmittäessä. Perjantaista alkaen sää kuitenkin viilenee ja viikonloppuna päivälämpötila vaihtelee Pohjois-Lapin 7 ja etelärannikon 17 asteen välillä. Hallan mahdollisuus alkaa samalla kasvaa, mutta pilvisyys voi hillitä öisin lämpötilan laskua.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi