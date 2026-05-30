Ukrainalla menee rintamalla paremmin kuin aikoihin – isompikin käänne on mahdollinen Kesällä on asiantuntijan mukaan tuskin odotettavissa suuria rintamaliikahduksia. Venäjän pysäyttäminen näyttää nyt kuitenkin mahdolliselta.

Ukrainan sotaa seuraavan Pasi Paroisen mukaan muutos tapahtui helmikuussa, kun Venäjältä vietiin Starlink-yhteydet. "Siitä saakka Venäjällä on ollut eteneminen melko lailla pysähdyksissä." MATIAS HONKAMAA / LEHTIKUVA.

Venäjä on pidemmän aikaa edennyt Ukrainan sotarintamalla hitaasti ja raskain miestappioin, mutta varmasti. Viime kuukausina tilanne on kuitenkin muuttunut Ukrainan kannalta myönteisempään suuntaan.

Ukrainan sotaa avointen lähteiden kautta seuraavan suomalaisen Black Bird Groupin jäsen Pasi Paroinen sanoo, että tämä kevät on ollut Ukrainalle paras pitkään aikaan.

Muutos tapahtui helmikuun alussa. Ukraina käynnisti silloin sarjan vastahyökkäyksiä Huljaipolen suunnalla, jossa Venäjä oli edennyt talven aikana verrattain rivakasti.

”Ukraina käynnisti silloin vastahyökkäyksiä, jotka kestivät jokusen viikon. Siinä samassa yhteydessä Venäjältä vietiin Starlink-yhteydet. Siitä saakka Venäjällä on ollut eteneminen melko lailla pysähdyksissä”, Paroinen sanoo STT:lle.

Kesän jälkeen on olemassa mahdollisuus siihen, että sodan yleistilanne kääntyy merkittävästi Ukrainan kannalta edulliseen suuntaan.

Mistä käänne sitten johtuu? Kyseessä on Paroisen mukaan monen asian summa. Yksi vaikuttava tekijä on Venäjän vaikeudet uusien sotilaiden rekrytoinnissa.

Starlink-satelliittiyhteyksien katkaisu myös näyttää vaikuttavan Venäjän sotatoimiin pitkäaikaisemmin kuin ensin arvioitiin. Lisäksi Ukraina on pystynyt tekemään pieniä paikallisia vastahyökkäyksiä ja kumoamaan näin Venäjän joukkojen etenemistä rintaman muilla kohdilla.

Yksi mahdollinen tekijä on myös se, että Ukraina on kiihdyttänyt keskipitkän matkan droonien iskukampanjaansa ja iskee intensiivisemmin jopa sadan kilometrin päähän etulinjan taakse. Näillä iskuilla Ukraina on esimerkiksi saanut Venäjän huoltoyhteydet Krimille ahdinkoon. Paroisen mukaan jää vielä nähtäväksi, saako Venäjä logistiikkansa etelärintamalla toimimaan.

Isossa kuvassa ollaan todennäköisesti menossa kohti pattitilannetta, jossa kumpikaan ei pääse merkittävästi eteenpäin. Paroisen mukaan kesän jälkeen on kuitenkin olemassa mahdollisuus siihen, että sodan yleistilanne kääntyy merkittävästi Ukrainan kannalta edulliseen suuntaan.

”Jos esimerkiksi Venäjän etelärintaman huoltoyhteydet saadaan oikeasti kuritettua täysin umpeen ja se tilanne kestää kuukausia, silloin täytyy arvioida tätä eri tavalla”, Paroinen sanoo.

”En vielä hirveästi menisi tuulettelemaan, että tässä on tapahtunut täyskäännös. Enemmänkin on niin, että nyt Ukraina on vihdoinkin semmoisissa asemissa, että voisi mahdollisesti saada Venäjän pysäytettyä.”

Kesällä on tiedossa rajuja taisteluita, mutta dramaattisia rintamaliikahduksia tuskin on odotettavissa.

Sodan dynamiikka usein muuttuu kevään kääntyessä kesään, kun maa kuivuu ja puihin tulee lehdet. Kesällä on nytkin tiedossa rajuja taisteluita, mutta dramaattisia rintamaliikahduksia tuskin on odotettavissa. Se riippuu kuitenkin myös siitä, mitä sodan osapuolet tekevät.

Paroisen mukaan ukrainalaisilla on mahdollisuus kuluttaa venäläisiä huomattavasti paremmalla tappionvaihtosuhteella kuin aiemmin, jos he vain taistelevat fiksusti.

”Jos Ukraina nyt pysyy tässä samassa kaavassa, että he toteuttavat harkittuja, rajallisia, hyvin valmisteltuja vastahyökkäyksiä ja pyrkivät ensisijaisesti kuluttamaan nyt venäläisiä itselleen edullisissa maastoissa ja maaston kohdissa eivätkä jättäydy huonoihin paikkoihin puolustamaan, kyllä Venäjän on vaikea päästä eteenpäin ja vaikeampi kuluttaa ukrainalaisia”, Paroinen arvioi.

Tilanne voisi muuttua, jos Ukrainan ylimmällä sodanjohdolla oli aikomusta laajempaan vastahyökkäysoperaatioon. Se olisi Paroisen mielestä rajua riskinottoa. Mitään viitteitä tällaisesta suunnitelmasta ei toistaiseksi ole.

”Venäläisten taas on todennäköisesti kesän aikana pakko yrittää vielä jotain, mutta se koko ajan näyttää vaikeammalta ja vaikeammalta, että he pystyisivät mitään merkittävää saamaan aikaiseksi. Jos se eteenpäin hyökkääminen on tällä hetkellä näin vaikeaa, eivätkä he ole vielä päässeet edes Ukrainan kaikkein vahvimmin linnoitetuille asemille.”

”Ukraina on panostanut huomattavan paljon estetöihin.”

Ukraina on talven aikana rakentanut omaan syvyyteensä huomattavan voimakkaita estelinnoitteita, joita sillä ei aiemmin ole ollut vastaavassa mittakaavassa. Tämä on helpottanut pelkoja siitä, että Venäjä pääsisi etenemään nopeasti syvälle Ukrainaan, jos Ukrainan rintama romahtaisi joltain kohtaa.

”Tässä on kyllä tapahtunut ihan selkeä muutos taistelutavassa ja resurssien käytössä. Ukraina on panostanut huomattavan paljon estetöihin”, Paroinen kertoo.

”Toki niiden lopullinen toimivuus ja vaikuttavuus nähdään vasta sitten, kun venäläiset niille tasoille pääsevät. Mutta on nähty kuitenkin se, että jo yksinkertaisemmatkin esteet tuottavat ihan merkittäviä ongelmia.”

Rintamalinjalla on muutamia paikkoja, joissa tullaan varmuudella käymään kesällä kovia taisteluita. Yksi on Donetskin alueella sijaitseva Kostjantynivkan kaupunki, jossa on taisteltu jo pidemmän aikaa. Paroinen uskoo, että siellä taistelut käydään kesän aikana loppuun. On tosin myös mahdollista, että ukrainalaiset sinnittelevät siellä pidempään.

Paroinen odottaa taisteluiden jatkuvan voimakkaina myös Zaporizhzhjan alueella Huljaipolen suunnalla Haitshurjoen tasalla sekä pohjoisessa Harkovan alueella Kupjanskin kaupungissa. Lisäksi hän on seurannut huolestuneena tilannetta Slovjanskin ja Kramatorskin itäpuolella, missä rintama on hitaasti mutta varmasti taipunut Venäjän eduksi.