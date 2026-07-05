Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Totuus kosteikkounelmasta – kymmenen vuoden jälkeen lintumäärä näyttää vakiintuneen maltilliselle tasolle
Tilaajalle | ”Jos rintamamiestalossa on kellari, usein tämä ongelma löytyy” ‒ uusi riskirakenne määritelty kuntotarkastuksiin