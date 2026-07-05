Sateet jatkuvat ainakin alkuviikon Viikon alussa sataa pitkin maata, paikoin voi myös ukkostaa. Lämpötilat ovat viime päiviä viileämpiä mutta viikon edetessä lukemat hiljalleen nousevat.

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Keskiviikkoon saakka satelee isossa osassa Suomea. Loppuviikosta voidaan kokea taas helteitä. Kuva: Rami Marjamäki

Uutiset | Sää Eetu Rimo

Viime päivinä Suomessa esiintyneet sade- ja ukkoskuurot eivät ole loppumassa aivan heti.

Tänään sunnuntaina kuuroja on tullut eri puolilla maata ja sateinen meno jatkuu ensi viikon alussa. Maanantaina Lappiin leviää idästä Vienanmeren ja Kuolan niemimaan yli yhtenäinen sadealue, joka liikkuu luoteeseen.

Samalla maan etelä- ja keskiosassa liikkuu kapeampi sadenauha ukkosineen.

Sadealueiden välissä maan keskivaiheilla on päivällä pilvipoutaa, illalla etelärannikolla pilvisyys rakoilee enemmänkin. Lämpötila on päivällä 11 ja 18 asteen välillä.

Tiistaina Lapin sadealue liikkuu pois Suomen yltä luoteeseen iltapäivään mennessä, eteläisempi sadealue puolestaan pyörii maan etelä- ja keskiosan yllä läpi päivän. Sen ohessa voi paikoin ukkostaa. Lämpötila on samoissa lukemissa kuin maanantaina.

Keskiviikkona on jo laajemmalti poutaisempaa. Kuva: Ilmatieteen laitos

Keskiviikkona maan etelä- ja keskiosan yllä olleet sateet liikkuvat maan pohjoisosaan ja muuttuvat kuuromaisemmiksi.

Samalla maan eteläosaan yltää Baltiasta uuden matalapaineen alueen sateita, joten poutaiset paikat ovat vielä keskiviikkona vielä tiukassa, vähiten sateita tulee maan keskiosassa. Lämpötilat nousevat hiukan, 15 ja 20 asteen välille.

Viikon edetessä lämpötila on todennäköisesti lähdössä kipuamaan ylöspäin ja viikon loppupuolella hellelukemat ovat mahdollisia. Sateen osalta ennuste on kuitenkin epävarmempi.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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