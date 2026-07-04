Suomalaistutkimus: Kontakti koiraan auttaa pikkulapsen terveyttäKoirakotien lapset sairastavat tutkimuksen mukaan muita vähemmän hengitystieinfektioita, ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja.
Alle vuoden ikäiset lapset vaikuttavat saavan terveyshyötyä kontaktista koiraan ja sen mikrobistoon, selviää tuoreesta THL:n tutkimuksesta.
Koiran kanssa varhaislapsuuttaan viettäneet lapset ovat keskimäärin terveempiä, ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilta kontakti koiraan puuttuu.
Tutkimuksessa havaittiin, että vähempi sairastuminen hengitystieinfektioihin ja terveemmät viikot lapsen ensimmäisen elinvuoden yhteydessä ovat yhteydessä erityisesti koiraan liittyviin mikrobeihin kotona.
Syynä olivat nimenomaan koiran mikrobit, vaikka koirakodeissa on keskimäärin muutenkin monipuolisempi mikrobisto, kuin koirattomissa talouksissa. Näiden muiden mikrobien ei havaittu olevan yhteydessä hengitystieinfektioihin tai muuhun sairastavuuteen.
Koiran kanssa tekemisissä olleet lapset olivat muita terveempiä, vaikka huomioon otettiin muita hengitystieinfektioihin altistavia tekijöitä, kuten perheen koko, asuinympäristö ja altistuminen tupakoinnille.
Perheessä olevalla koiralla voi tutkijoiden mukaan olla muitakin lapsen terveyttä edistäviä ominaisuuksia, kuten ulkoilmapainotteisempi elintapa, koiran hoitoon liittyvät jaetut vastuut ja osittain samankaltaiset ruokailutottumukset. Näitä tekijöitä tutkimuksessa ei kuitenkaan selvitetty.
”Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystämme siitä, että varhaislapsuuden mikrobiympäristöllä on merkitystä lapsen vastustuskyvyn kehittymiselle. On esitetty, että tulevaisuudessa voisi olla mahdollista muokata kodin mikrobistoa terveyttä edistävään suuntaan. Koiran omistaminen tekee sitä jo tällä hetkellä”, lastenlääkäri Jenni Mäki selittää.
THL:n johtava tutkija Anne Karvonen huomauttaa, että varhaislapsuuden hengitystieinfektiot ovat merkittävä astman riskitekijä.
”Kun koiraan liittyvien mikrobien ansiosta saadaan ennaltaehkäistyä osa lasten hengitystieinfektioista, voi se samalla pienentää lapsen riskiä sairastua myöhemmin astmaan”, Karvonen sanoo.
LUKAS-tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin kolmannes tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, puolet haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
Tutkimuksen toteuttivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Itä-Suomen yliopisto.Artikkelin aiheet
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