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Fredrik Guseff on toiminut RKP:n puoluesihteerinä jo 10 vuoden ajan. Ura politiikassa on tullut tavallaan verenperintönä, sillä Guseffin isoisä oli aikanaan 20 vuotta kunnanhallituksen jäsenenä Kemiössä.

Entiset pääministerit tunnustaisivat RKP:n ison vallankäytön, puoluesihteeri uskoo

Fredrik Guseffin mukaan puolueella on ollut iso vaikutus maataloustukien ja maakuntalentojen puolustajana.
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Uutiset|Politiikka
5.7.202605:00
Matti Tuominen
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